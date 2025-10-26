Una discussione e poi una violenta scazzottata a rovinare il clima di festa all'Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Il video che qui riportiamo dall'account Instagram di un tifoso, mostra l'accaduto e immagini cruente che sconsigliamo a un publico sensibile

Follia pura. Nessuna motivazione sarà in grado di spiegare quanto avvenuto sugli spalti durante il sabato della Formula 1 a Città del Messico. Una discussione e poi una violenta scazzottata a rovinare il clima di festa all'Autodromo Hermanos Rodriguez. Il video di seguto riportato dall'account Instagram di un tifoso, mostra immagini cruente che sconsigliamo a un pubblico sensibile. Non è purtroppo la prima volta che si registrano qui episodi simili. Nel 2023, ad esempio, sulle stesse tribune scoppiò il caos con alcuni spettatori che si accanirono contro due tifosi con la divisa della Ferrari. I responsabili individuati e allontanati dal circuito, furono puniti divieto di accesso permanente.