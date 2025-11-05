Addio a De Adamich, ex pilota e volto tv

L'ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista è morto all'età di 84 anni. Attivo in Formula 1 a partire dal 1968, ha corso per scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Nel 2022 era stato nominato Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana

Lutto nel mondo dello sport. Andrea de Adamich, ex pilota di Formula 1 e poi telecronista, è morto all'età di 84 anni. Dopo essersi avvicinato alle competizioni automobilistiche nel 1962, ha avuto una carriera ricca di successi. Ha conquistato il titolo italiano di Formula 3 nel 1965, per poi venire ingaggiato dall'Alfa Romeo. Al volante della Giulia GTA della casa del biscione diventò campione europeo per vetture turismo nel '66 e nel '67. Naturalmente poi l'esperienza in Formula 1 a partire dal 1968, correndo per scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Il bilancio nel Gp comprende 36 partecipazioni e un finale drammatico. A Silverstone, nel 1973, Jody Scheckter va in testacoda alla fine del primo giro, innesca una carambola impressionante, 10 macchine coinvolte, De Adamich finisce fuori pista, sbatte, si frattura entrambe le gambe. Servono 52 minuti per estrarlo dalle lamiere della Brabham. Con le vetture Sport una lunga stagione di successi con le Alfa 33 con vittorie nella 200 Miglia di Buenos Aires 1970, nella 100 Km di Brands Hatch e nella 6 Ore di Watkins Glen 1971.