Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Brasile in tvguida tv
Dopo il Messico, il Mondiale di F1 si sposta in Brasile. Appuntamento per la gara domenica alle ore 18. Il programma del weekend che sarà tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
.Da giovedì 6 a domenica 9 novembre appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di San Paolo, valido per il Mondiale 2025 di F1, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il fine settimana brasiliano parte dalle parole dei piloti (giovedì alle 16.30) per poi scendere in pista venerdì con la prima e unica sessione di prove libere alle 15.30. In Brasile torna il formato che prevede qualifiche (venerdì ore 19.30) e gara Sprint (sabato ore 15). Le qualifiche per la gara lunga sono invece in programma sabato alle 19, il giorno dopo alle 18 il via del gran premio.
Il programma del GP Brasile LIVE su Sky
Giovedì 6 novembre
- Ore 16.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 19.30: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 7 novembre
- Ore 15.15: Paddock Live
- Ore 15.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 - Qualifiche Sprint
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 20.45: Paddock Live Show
- Ore 21.15: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 8 novembre
- Ore 14.15: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Sprint Race
- Ore 16: Paddock Live
- Ore 18.15: Warm Up
- Ore 18.30: Paddock Live
- Ore 19: F1 -Qualifiche
- Ore 20.15: Paddock Live
- Ore 20.45: Paddock Live Show
Domenica 9 novembre
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Gara
- Ore 20: Paddock Live
- Ore 20.30: Debriefing
- Ore 21: Notebook
- Ore 21.15: Race Anatomy
La nostra squadra per raccontarvi la F1
Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Su Sky Sport 24 e Skysport.it tutte le news sul Mondiale di F1
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.