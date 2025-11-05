Dopo il Messico, il Mondiale di F1 si sposta in Brasile. Appuntamento per la gara domenica alle ore 18. Il programma del weekend che sarà tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

.Da giovedì 6 a domenica 9 novembre appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di San Paolo , valido per il Mondiale 2025 di F1, da vivere su Sky Sport Uno , Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Il fine settimana brasiliano parte dalle parole dei piloti (giovedì alle 16.30 ) per poi scendere in pista venerdì con la prima e unica sessione di prove libere alle 15.30 . In Brasile torna il formato che prevede qualifiche (venerdì ore 19.30) e gara Sprint (sabato ore 15) . Le qualifiche per la gara lunga sono invece in programma sabato alle 19 , il giorno dopo alle 18 il via del gran premio .

La nostra squadra per raccontarvi la F1

Telecronaca affidata come di consueto a Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.