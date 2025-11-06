Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Wec, Jenson Button chiude la carriera in Bahrain: casco speciale a Sakhir

THE LAST DANCE

Ne giorni scorsi il pilota inglese ha annunciato di voler chiudere la propria carriera al termine dell'ultima prova del mondiale Endurance con la 8 Ore del Bahrain. Per l'occasione un casco speciale che ripropone quello gli disegnò il suo papà da bambino

L'ultima gara di Jenson Button. Il pilota inglese ha annunciato che La 8 Ore del Bahrain, gara conclusiva del campionato 2025 WEC (decisiva per l’assegnazione dei mondiali Piloti e Costruttori) sarà anche l’ultima della carriera del 45enne Jenson. Per l’occasione un casco speciale che ripropone quello gli disegnò il suo papà da bambino. Un'emozione nell'emozione.

Formula 1: Altre Notizie

Button, ultima gara e un casco speciale

THE LAST DANCE

Ne giorni scorsi il pilota inglese ha annunciato di voler chiudere la propria carriera al termine...

Leclerc: "Una vittoria e 2° posto Costruttori"

F1 IN BRASILE

Il pilota della Ferrari nella conferenza a Interlagos: "Una vittoria o il secondo posto...

GP Brasile, tutto il programma LIVE su Sky

guida tv

Dopo il Messico, il Mondiale di F1 si sposta in Brasile. Appuntamento per la gara domenica alle...

Kimi Antonelli rende omaggio a Senna: le foto

Formula 1

"Iniziamo questa settimana visitando un luogo speciale", nella settimana di Interlagos il pilota...

Addio a De Adamich, ex pilota e volto tv

il lutto

L'ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista è morto all'età di 84 anni. Attivo in Formula 1 a...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS