L'ultima gara di Jenson Button. Il pilota inglese ha annunciato che La 8 Ore del Bahrain, gara conclusiva del campionato 2025 WEC (decisiva per l’assegnazione dei mondiali Piloti e Costruttori) sarà anche l’ultima della carriera del 45enne Jenson. Per l’occasione un casco speciale che ripropone quello gli disegnò il suo papà da bambino. Un'emozione nell'emozione.