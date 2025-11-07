Offerte Sky
Il pilota della Ferrari era stato convocato dai commissari per non aver rallentato a sufficienza durante il regime di doppia bandiera gialla a seguito di un testacoda del suo compagno di squadra Leclerc: per lui solo una reprmenda. Il fine settimana di San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Reprimenda per Lewis Hamilton dopo essere finito sotto investigazione al termine delle qualifiche Sprint del GP del Brasile. L'episodio esaminato dai commissari era nato da un testacoda di Charles Leclerc, che nel finale di SQ2 (seconda sessione della qualifica Sprint) aveva perso il controllo della sua Ferrari nell'ultimo tentativo, provocando l’esposizione della doppia bandiera gialla. Hamilton era transitato poco dopo nella stessa zona, spingendo per cercare un ultimo giro utile, senza rallentare a sufficienza dato il regime di bandiere gialle. Scongiurato il rischio di una penalità nella griglia, per lui solo una reprimenda e undicesima posizone confermata al via.

