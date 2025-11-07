Il pilota spagnolo della Williams non ha preso parte al media day di giovedì a Interlagos a causa di un attacco influenzale. È in miglioramento, ma per precauzione il team ha preallertato la riserva Luke Browning. Il fine settimana della F1 a San Paolo è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Carlos Sainz costretto a saltare nella giornata di giovedì l'attività con i media a Interlagos. Il pilota spagnolo della Williams è stato colpito da un attacco influenzale (mal di gola e febbre da alcuni giorni), ma è in miglioramento. Per precauzione, però, il team britannico ha preallertato la riserva Luke Browning nel caso in cui Carlos non ce la dovesse fare. La sensazione è che Sainz possa scendere comunque in pista anche se non al cento per cento dato che nel weekend ci sarà un solo turno di libere data la presenza della Sprint Race.