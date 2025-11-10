Offerte Black Friday
F3, Matteo De Palo entra nell'accademia McLaren e sarà un pilota Trident nel 2026

formula 3
Foto Instagram mclaren

La McLaren ha accolto, all'interno della sua Academy, il talento italiano Matteo de Palo, che l'anno prossimo gareggerà in Formula 3 con il team Trident

Un po' di Italia all'interno dell'Academy della McLaren. La scuderia inglese, infatti, ha annunciato che il 18enne Matteo De Palo entrerà a far parte del Driver Develpoment Program e prenderà parte al prossimo Mondiale di Formula 3, correndo con il team Trident. De Palo viene da un secondo posto nel Formula Regional European Championship, alle spalle dell'inglese Freddie Slater.

