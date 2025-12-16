Offerte Sky
F1, Kimi Antonelli a Sky: "Ferrari? Magari in futuro, sono contento in Mercedes". VIDEO

caschi d'oro

Il pilota della Mercedes a Sky Sport durante la premiazione dei Caschi d'Oro e Volanti ACI 2025 ha parlato della possibilità di diventare in futuro un pilota Ferrari: "Correre per la Ferrari è bellissimo, ma io sono molto contento di dove sono e sono grato dell'opportunità che mi ha dato Mercedes. Il sogno al momento è di quello di vincere un Mondiale con loro, poi in futuro si vedrà"

COME CAMBIA LA F1 NEL 2026

"La Ferrari è un team che ha una grandezza incredibile. Correre per la Ferrari è bellissimo, ma io sono molto contento di dove sono e sono grato dell'opportunità che mi ha dato Mercedes. Il sogno al momento è di quello di vincere un Mondiale con loro, poi in futuro si vedrà". Parla così a Sky Sport Kimi Antonelli, attuale pilota Mercedes in F1, sulla possibilità di diventare in futuro un nuovo pilota Ferrari. La testa, però, è tutta sul 2026: "Il prossimo anno sarà una grandissima opportunità per noi piloti perché partiremo tutti da zero - ha detto Antonelli -. Nessuno sa che cosa aspettarsi dalle macchine. Ovviamente ho fatto tanto simulatore, però è ancora presto per poter dire come sarà la vettura. Non vedo l'ora di iniziare con il 2026. Sembra tutto promettente, anche se non sai dove sono i tuoi avversari. Sarebbe bellissimo riuscire a poter lottare per delle vittorie ed eventualmente per il campionato".

"Stagione 2025 positiva, sono cresciuto come persona e come pilota"

Sul suo 2025, chiuso al 7° posto nella classifica piloti: "Devo dire che la stagione è stata abbastanza positiva. Sicuramente si poteva far meglio. Nonostante il periodo poco positivo, sono riuscito a uscire da quel loop negativo e questo mi ha fatto crescere moltissimo come persona e come pilota. Aver superato quel momento mi ha aiutato a fare quello step in termini di performance, ecco perché la seconda parte di stagione è stata molto positiva". Infine, sul suo rapporto con la paura: "Capita spesso di avere paura. Non tanto la paura di farsi male, quanto quella di pensare di sbagliare o di non essere all'altezza. I 30 minuti prima di scendere in macchina sono quelli più critici, ma devi fare il meglio possibile. A volte hai quella vocina che ti mette un po' di paura e che ti fa un po' dubitare. Mi è capitato, ma una volta che riesci a concentrarti e a entrare in quella bolla in cui sei te e la tua macchina, al resto non ci pensi neanche".

