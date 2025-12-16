Il pilota della Mercedes a Sky Sport durante la premiazione dei Caschi d'Oro e Volanti ACI 2025 ha parlato della possibilità di diventare in futuro un pilota Ferrari: "Correre per la Ferrari è bellissimo, ma io sono molto contento di dove sono e sono grato dell'opportunità che mi ha dato Mercedes. Il sogno al momento è di quello di vincere un Mondiale con loro, poi in futuro si vedrà"

"La Ferrari è un team che ha una grandezza incredibile. Correre per la Ferrari è bellissimo, ma io sono molto contento di dove sono e sono grato dell'opportunità che mi ha dato Mercedes. Il sogno al momento è di quello di vincere un Mondiale con loro, poi in futuro si vedrà". Parla così a Sky Sport Kimi Antonelli, attuale pilota Mercedes in F1, sulla possibilità di diventare in futuro un nuovo pilota Ferrari. La testa, però, è tutta sul 2026: "Il prossimo anno sarà una grandissima opportunità per noi piloti perché partiremo tutti da zero - ha detto Antonelli -. Nessuno sa che cosa aspettarsi dalle macchine. Ovviamente ho fatto tanto simulatore, però è ancora presto per poter dire come sarà la vettura. Non vedo l'ora di iniziare con il 2026. Sembra tutto promettente, anche se non sai dove sono i tuoi avversari. Sarebbe bellissimo riuscire a poter lottare per delle vittorie ed eventualmente per il campionato".