I protagonisti del documentario

A raccontare questa storia unica nel suo genere, ci sono tutti i suoi volti principali, e non solo. Da Alessandro Benetton, presidente di questa squadra fuori dal comune, a Luciano Benetton, pionieristico iniziatore di questa avventura. Da Flavio Briatore, mente irrequieta dalle idee mai convenzionali, a Bernie Ecclestone, l’uomo che ha cambiato per sempre il mondo della Formula 1. Da esponenti di rilievo del team - di cui hanno contribuito a fare la storia per un breve periodo o per tutta la sua durata - come Davide Paolini, Peter Collins, Rory Byrne e Ross Brawn, a piloti di fama mondiale - che di questa scuderia sono stati sia componenti sia avversari - come Gerhard Berger, Martin Brundle, Ralf Schumacher e Ivan Capelli. E infine, ultimi ma non certo in ordine di importanza, alcuni dei principali giornalisti - italiani e internazionali - che di "Benetton Formula" hanno vissuto, condiviso e testimoniato l’epopea: Tina Brown, Giovanni Minoli, Pino Allievi, Guido Schittone, Damien Smith, Carlo Vanzini e il disegnatore tecnico Paolo D'Alessio.