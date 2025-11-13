'Benetton Formula', debutto in sala per il documentario che sarà in onda su Skybenetton
Al The Space Cinema Moderno di Roma l'anteprima mondiale di 'Benetton Formula', il documentario realizzato da Slim Dogs in collaborazione con Sky, ripercorre la storia della scuderia per il trentennale dalla prima vittoria mondiale. A introdurre la serata sarà Mara Sangiorgio con ospiti Alessandro Benetton e Gerhard Berger
Il documentario "Benetton Formula" ripercorre per la prima volta la storia della scuderia italiana che innovò il mondo della Formula 1. Ideato dall’emergente casa produttrice "Slim Dogs" in collaborazione con Sky, attraverso immagini di repertorio straordinarie e in parte inedite, scene in pista ad altissima tensione, il racconto di aneddoti personali, intuizioni rivoluzionarie e drammatici imprevisti, nell’arco di 90 minuti ricostruisce - anno dopo anno, con una scansione cronologica precisa e incalzante - l’ascesa di una squadra su cui nessuno avrebbe scommesso.
I protagonisti del documentario
A raccontare questa storia unica nel suo genere, ci sono tutti i suoi volti principali, e non solo. Da Alessandro Benetton, presidente di questa squadra fuori dal comune, a Luciano Benetton, pionieristico iniziatore di questa avventura. Da Flavio Briatore, mente irrequieta dalle idee mai convenzionali, a Bernie Ecclestone, l’uomo che ha cambiato per sempre il mondo della Formula 1. Da esponenti di rilievo del team - di cui hanno contribuito a fare la storia per un breve periodo o per tutta la sua durata - come Davide Paolini, Peter Collins, Rory Byrne e Ross Brawn, a piloti di fama mondiale - che di questa scuderia sono stati sia componenti sia avversari - come Gerhard Berger, Martin Brundle, Ralf Schumacher e Ivan Capelli. E infine, ultimi ma non certo in ordine di importanza, alcuni dei principali giornalisti - italiani e internazionali - che di "Benetton Formula" hanno vissuto, condiviso e testimoniato l’epopea: Tina Brown, Giovanni Minoli, Pino Allievi, Guido Schittone, Damien Smith, Carlo Vanzini e il disegnatore tecnico Paolo D'Alessio.
Quando e dove vedere il documentario, al cinema e su Sky
"Benetton Formula" sarà in anteprima al cinema, dal 14 al 16 novembre nelle sale del circuito The Space di Milano, Roma e Treviso, in attesa di vederlo in onda su Sky. Appuntamento venerdì 28 novembre alle 22.30 in simulcast su Sky Sport Uno e Sky Documentaries.