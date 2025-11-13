Tra muretti, coraggio e gloria: il GP di Macao live domenica su Sky

Lo spettacolo del Macau Grand Prix è su Sky Sport: domenica 16 novembre appuntamento in notturna con la 72^ edizione. Diretta delle FIA World Cup di F4, GT3 e Formula Regional su Sky Sport Uno, in streaming anche su NOW

Il circuito da Guia è ormai pronto ad ospitare la 72^ edizione del Gran Premio di Macao, celebre evento nato nel 1954 ed inseritosi in poco tempo tra gli appuntamenti motoristici più attesi delle stagioni sportive. Tra le giovani promesse delle ruote scoperte e i maestri del mondo GT, la FIA World Cup è garanzia di emozioni, il tutto in un quadro che mette al centro uno dei circuiti cittadini più difficili al mondo. L’appuntamento su Sky Sport è fissato nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre con le dirette delle gare di Formula 4, GT3 e Formula Regional, quest’ultima legata alla mitica tradizione della Formula 3. Lunghi rettilinei, curve di ogni tipo, tratti ciechi e insidie dietro ogni angolo. Dalla velocissima Mandarin fino alla R Bend, passando per il famosissimo tornante Melco: i 6,1 km del tracciato da Guia di Macau rappresentano una sfida unica per i piloti, messi nelle condizioni di confrontarsi prima con i propri limiti e poi con una concorrenza di altissimo livello in quella che, in un luogo famoso per il gioco d’azzardo, diventa una vera e propria roulette.

Le stelle del futuro a caccia della gloria nel GP di Macao La punta di diamante del Macau Grand Prix non può che essere la FIA Formula Regional World Cup, gara da 15 giri che ha nel DNA la grande storia della Formula 3, sostituita a partire dal 2024 dalle Tatuus F3 T-318. L’albo d’oro cita nomi che hanno fatto la storia delle corse, da Ayrton Senna – vincitore nel 1983 – a Michael Schumacher, che nel 1990 piegò Mika Hakkinen al termine di un duello culminato con un contatto, passando per Riccardo Patrese (vincitore nel 1977 e 1978 con la Formula Pacific), David Coulthard, Ralf Schumacher e tanti altri. La tradizione è proseguita e nel nuovo millennio ha portato alla ribalta piloti del calibro di Sato, Lapierre, Conway, Mortara, Juncadella, da Costa, Lynn e Rosenqvist, tutti volti capaci di lasciare la loro impronta in giro per il mondo. Nel 2019 e nel 2023 la gara è stata vinta da Richard Verschoor e Luke Browning con le stesse monoposto in pista nelle serie d’ingresso al grande circus, mentre nel periodo condizionato dalla pandemia Macau si è corsa “a porte chiuse”, interessando solo piloti e squadre di casa. L'anno scorso Ugo Ugochukwu ha messo il timbro sul primo GP di Macau con le Formula Regional.

Tra i 27 partecipanti c'è anche Matteo De Palo Ben 27 i partecipanti alla FIA FR World Cup, tra cui tre italiani. Il primo è Matteo De Palo, romano di 17 anni appena entrato nelll’Academy McLaren dopo aver afferrato il 2° posto nella FRECA alle spalle di quel Freddie Slater iscritto al GP di Macau con PREMA. Poi Mattia Colnaghi, italo-argentino nato a Monza, seguito da Red Bull e pronto a debuttare in F3 nel 2026 con MP Motorsport. Infine, Zhenrui Chi, nato in Cina ma dotato di passaporto italiano, 5° quest’anno nella F4 tricolore. Non mancano i nomi già conosciuti e apprezzati nel paddock della F3, come Noah Strømsted, Tasanapol Inthraphuvasak, Theophile Nael, Mari Boya e Charlie Wurz.

In GT3 ancora Marciello vs Fuoco? Assente il vincitore 2024 Anche la FIA GT World Cup propone, come da tradizione, un menù ricchissimo nonostante l'assenza di Mercedes-AMG, che ha deciso di non partecipare alla 72^ edizione poiché contraria all’obbligo di sui sensori di coppia, strumenti molto costosi imposti dall’organizzatore al fine di monitorare in tempo reale i parametri del Balance of Performance. Dopo nove vittorie, sei consecutive dal 2019, niente AMG e, di conseguenza, niente Macau per Maro Engel, che l’anno scorso ha approfittato del contatto tra Raffaele Marciello e Antonio Fuoco alla curva Lisboa per artigliare il quarto successo. A tal proposito, riflettori puntati proprio su Fuoco - in gara con la Ferrari 296 #50 di AF Corse – e Marciello, alla guida della BMW M4 GT3 Evo preparata da ROWE, entrambi spinti dal desiderio di chiudere i conti aperti lo scorso anno e portare a casa la Coppa del Mondo GT. Non può mancare Edoardo Mortara, forte di sei successi totali (quattro in GT3 e due in F3), a caccia di un altro sigillo con la Lamborghini Huracan Evo2 di Absolute Corse. Tra i protagonisti più attesi figura sicuramente Sheldon van der Linde con la BMW del Team WRT, squadra con cui ha intascato il titolo IGTC 2025. Passando a Porsche, menzione d’onore per Laurens Vanthoor, il cui obiettivo è chiudere l’anno nello stesso modo in cui l’ha iniziato con la vittoria nella 24 Ore di Daytona. In gara anche il fresco campione DTM Ayhancan Guven e Laurin Heinrich, in arrivo direttamente dal Bahrain, dove ha debuttato con la Porsche 963 del Team Penske. I due sono in gara con le 911 GT3 R di Schumacher CLRT. Tornando a Ferrari, la seconda 296 è schierata da Harmony Racing ed affidata a Ye Yifei, vincitore della 24 Ore di Le Mans 2025 con AF Corse al fianco di Robert Kubica e Phil Hanson.

Anche Emanuele Olivieri per l'Italia in Formula 4 Nell’edizione inaugurale della FIA F4 World Cup troviamo in gara ben sette piloti capaci di vincere titoli nazionali e continentali nel 2025. L’Italia è rappresenta da Emanuele Olivieri, 17 anni, seguito dal padrino Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans con Audi. Olivieri ha vinto la F4 Middle East ad inizio anno, cimentandosi poi nella F4 italiana, chiusa al 7° posto in una griglia molto competitiva. L’italiano è pronto a sfidare il campione tricolore Kean Nakamura-Berta, 17enne giapponese legato a PREMA, ma attenzione anche a Sebastian Wheldon, figlio del compianto Dan, due volte vincitore della Indy500 e campione IndyCar nel 2005. Il 16enne americano ha chiuso la F4 italiana al 3° posto, gareggiando con PREMA ed il supporto di Andretti. A proposito di famiglie da corsa, tra gli iscritti figura anche Thomas Bearman, fratello minore di Oliver, quest’anno 4° nella F4 inglese, così come Rintaro Sato, figlio di Takuma. La serie britannica è stata vinta da Fionn McLaughlin, anche lui ai nastri di partenza a Macau, mentre tra gli altri campioni nazionali citiamo Alexandre Munoz (F4 francese), Itsuki Sato (F4 giapponese), Ary Bansal (GB4 inglese) e Shimo Zhang, titolato nella serie cinese.