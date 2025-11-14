Sabato 15 novembre appuntamento al Circuito Internazionale di Aprilia per una gara di go-kart Endurance della durata di 6 ore. L'evento è dedicato alla memoria di Luca Persiani, pilota e istruttore di grande talento, scomparso prematuramente nel 2024. Ci saranno oltre 200 pilti, tra cui Danill Kvyat, Giancarlo Fisichella, Gimmi Bruni, Eddie Cheever e la nostra Vicky Piria

Un appuntamento da non perdere per il amanti del motorsport con il 2° Memorial Luca Persiani. Si tratta di una gara internazionale di go-kart Endurance della durata di 6 ore, che vedrà la partecipazione di piloti professionisti e amatoriali provenienti da tutto il mondo. L’evento è dedicato alla memoria di Luca Persiani, pilota e istruttore di grande talento, scomparso prematuramente nel 2024. Questa manifestazione non è solo una competizione sportiva, ma anche un momento di celebrazione e ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo nel mondo del motorsport italiano. Ci saranno oltre 200 pilti, tra cui Danill Kvyat, Giancarlo Fisichella, Gimmi Bruni, Eddie Cheever e la nostra Vicky Piria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Io con Luca (@associazione_luca_persiani) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La storia di Luca Persiani Luca è stato un pilota automobilistico italiano con una carriera internazionale di rilievo. Dopo gli esordi con i kart si laurea Campione Italiano di Formula Renault 1.6, a seguire ha corso in Eurocup Formula Renault 2.0, nell’International Formula 3000 e nell’International Formula Master ottenendo diverse vittorie, ha debuttato nel mondo delle competizioni GT nel 2013, ottenendo, tra le altre, una vittoria nella European Le Mans Series con il team SMP Racing. Negli anni successivi, ha gareggiato in prestigiose competizioni come il Lamborghini Super Trofeo in Nord America e ha collaborato con team di alto profilo come Prema Racing, Iron Lynx e Ferrari, anche in qualità di coach e performance analyst. Dal 2020, Luca ha ricoperto il ruolo di Istruttore Federale presso la Scuola ACI Sport “Michele Alboreto”, dove ha contribuito con passione e competenza alla formazione di giovani talenti dell’automobilismo. italiano. Il suo carisma, la sua dedizione e la capacità di trasmettere fiducia hanno reso il suo contributo alla Scuola Federale particolarmente prezioso.

Obiettivi dell'evento L'obiettivo principale del Memorial è onorare la memoria di Luca attraverso una competizione che rispecchi i valori di sportività, passione e impegno che lo hanno contraddistinto. Inoltre, l’evento rappresenta un’occasione speciale per riunire amici e colleghi di Luca provenienti da tutto il mondo, che avranno la possibilità di ritrovarsi e correre insieme a tanti piloti professionisti in un clima di amicizia e condivisione.

