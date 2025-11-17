L'accoppiata Hakkinen-McLaren sta per tornare Ella, figlia del due volte Campione del Mondo di Formula 1 Mika, entrerà a far parte della Driver Academy della scuderia inglese, aiutando la squadra a sviluppare la macchina per il Mondiale F1 Academy del 2027

Il Racing Driver Develpoment Program della McLaren si arricchisce con l'ingresso di una figlia d'arte. Ella Hakkinen, figlia di Mika, si è ufficialmente unita al programma di sviluppo della scuderia inglese, fresca del Mondiale Costruttori 2025. La giovane finlandese, 14enne, si unirà ad altre due ragazze all'interno della squadra, Ella Stevens ed Ella Lloyd. Tutte e tre, l'anno prossimo, sono pronte a dimostrare il proprio valore nella F1 Academy, il campionato riservato esclusivamente alle donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da F1 Academy (@f1academy) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Ella Hakkinen, alla scoperta della figlia di Mika Prima della chiamata della McLaren, Ella Hakkinen ha iniziato a farsi un nome nei kart, correndo nella Champions of the Future Academy. La ragazza finlandese ha ottenuto podi e vittorie in tutta Europa, anche in Italia, l'anno scorso a Cremona. Ora, è tempo della sfida in F1 Academy: per il momento, ad Ella sarà riservato un ruolo secondario, come tester per sviluppare la monoposto del 2027, pronta eventualmente a sostituire Lloyd o Stevens.