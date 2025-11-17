Mika Hakkinen, la figlia Ella entra nell'accademia piloti della McLarenF1 Academy
L'accoppiata Hakkinen-McLaren sta per tornare Ella, figlia del due volte Campione del Mondo di Formula 1 Mika, entrerà a far parte della Driver Academy della scuderia inglese, aiutando la squadra a sviluppare la macchina per il Mondiale F1 Academy del 2027
Il Racing Driver Develpoment Program della McLaren si arricchisce con l'ingresso di una figlia d'arte. Ella Hakkinen, figlia di Mika, si è ufficialmente unita al programma di sviluppo della scuderia inglese, fresca del Mondiale Costruttori 2025. La giovane finlandese, 14enne, si unirà ad altre due ragazze all'interno della squadra, Ella Stevens ed Ella Lloyd. Tutte e tre, l'anno prossimo, sono pronte a dimostrare il proprio valore nella F1 Academy, il campionato riservato esclusivamente alle donne.
Ella Hakkinen, alla scoperta della figlia di Mika
Prima della chiamata della McLaren, Ella Hakkinen ha iniziato a farsi un nome nei kart, correndo nella Champions of the Future Academy. La ragazza finlandese ha ottenuto podi e vittorie in tutta Europa, anche in Italia, l'anno scorso a Cremona. Ora, è tempo della sfida in F1 Academy: per il momento, ad Ella sarà riservato un ruolo secondario, come tester per sviluppare la monoposto del 2027, pronta eventualmente a sostituire Lloyd o Stevens.
Mika Hakkinen: "Entro il 2030 in Formula 1 ci sarà un pilota donna"
Non sono mancati i commenti del padre Mika, Campione del Mondo di Formula 1 nel 1998 e nel 1999 proprio con la McLaren. "Ella è una pilota di grande talento - dice il finlandese - non lo dico solo da padre, ma in base alle mie osservazioni da professionista". Hakkinen ha pronosticato anche un futuro roseo per le donne nel motorsport. "Entro il 2030, una pilota donna raggiungerà i massimi livelli, che si tratti di Ella o di qualcun altro. Prima o poi, qualche team sceglierà sicuramente una ragazza come pilota".