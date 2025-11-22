È successo nelle qualifiche di Las Vegas del 2025, ma a Hamilton era già capitato in passato di prendere in pieno uno dei paletti disposti sull'asfalto. Un precedente anche in Nevada. Il GP è live domenica alle 5 su Sky e in streaming su NOW

È successo ancora, ma è sicuramente l'aspetto meno 'drammatico' delle qualifiche di Lewis Hamilton a Las Vegas. Il pilota della Ferrari, eliminato nel Q1, ha preso in pieno uno dei birilli presenti sull'asfalto per delimitare il tracciato. Capita, si dirà. Certo, ma è quantomeno curioso rilevare come a Lewis sia già capitata una situazione simile in passato e sullo stesso tracciato: come raccontato nel VIDEO successivo, andò così pure al giro 17 del Gran Premio 2023. Altro paletto finito sotto la monoposto di Hamilton nel 2024: ad Abu Dhabi si chiuse così la sua ultima qualifica con la Mercedes, chiusa ancora out nel Q1. Quel birillo, ma anche altri fattori, determinarono l'eliminazione del 7 volte campione del mondo. A Las Vegas, invece, per la prima volta in carriera è ultimo nel Q1, escludendo guasti meccanici.