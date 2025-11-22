Offerte Black Friday
F1, Piastri condivide una frase di Ecclestone: "McLaren preferisce Norris". Ed è caos

"McLaren preferisce Norris". Sul profilo Instagram di Piastri condivise alcune dichiarazioni di Bernie Ecclestone in una storia. Scoppiano le discussioni, ma non sarebbe stato il pilota McLaren materialmente a farlo, sarebbe stata una delle persone che cura  i suoi profili social. Il fine settimana del Mondiale è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

Una frase ripostata in una storia Instagram e scoppia il putiferio. E' il caso che coinvolge Oscar Piastri e uno dei suoi profili social, dove sono state ripostate alcune dichiarazioni di Bernie Ecclestone, ex boss della F1, il quale ha sostenuto che "La McLaren preferisce il pilota inglese Norris. Ha più potere di star e qualità di marketing per loro, più visibilità e visibilità pubblica. Ecco perché probabilmente è meglio per la McLaren". Parole apparse sul profilo IG di Piastri e poi rimosse. Il tutto, però, non sarebbe frutto di un'azione diretta del pilota australiano, ma di un membro del suo staff. L'episodo ha fatto comunque rumore e nel paddock ha alimentato tante discussioni.

