Una frase ripostata in una storia Instagram e scoppia il putiferio. E' il caso che coinvolge Oscar Piastri e uno dei suoi profili social, dove sono state ripostate alcune dichiarazioni di Bernie Ecclestone, ex boss della F1, il quale ha sostenuto che "La McLaren preferisce il pilota inglese Norris. Ha più potere di star e qualità di marketing per loro, più visibilità e visibilità pubblica. Ecco perché probabilmente è meglio per la McLaren". Parole apparse sul profilo IG di Piastri e poi rimosse. Il tutto, però, non sarebbe frutto di un'azione diretta del pilota australiano, ma di un membro del suo staff. L'episodo ha fatto comunque rumore e nel paddock ha alimentato tante discussioni.