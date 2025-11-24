il commento
Las Vegas cambia le carte in tavola: Mondiale riaperto, SuperMax è in agguato
La doppia squalifica di Norris e Piastri a Las Vegas cambia le sorti del Mondiale: Verstappen riduce il gap a 24 punti, la McLaren vede incrinarsi un vantaggio che sembrava quasi incolmabile. Mancano due gare e una sprint... tutto è davvero possibile
