Grandi novità in casa Aston Martin: a partire dal 2026 Adrian Newey prenderà il posto di Andy Cowell come nuovo Team Principal e guiderà anche le operazioni in pista della vettura. Andy Cowell sarà invece Strategy Officer e si occuperà di ottimizzare la collaborazione tecnica tra Aston Martin, Honda, Aramco e Valvoline

Cambiamenti importanti in casa Aston Martin . La scuderia britannica, in vista della prossima stagione, ha deciso di attribuire ancora più poteri e responsabilità ad Adrian Newey . Il progettista, annunciato in Aston Martin nel 2024, sarà anche Team Principal nel 2026 e manterrà la guida del dipartimento tecnico, comprese le operazioni in pista. Andy Cowell , di cui Newey prende il posto, resta nei gangli come Chief Strategy Officer, riportando direttamente al presidente esecutivo Lawrence Stroll, che continuerà a guidare le funzioni aziendali della squadra. L'esperienza di Cowell servirà a ottimizzare la partnership tecnica tra la squadra, Honda, Aramco e Valvoline .

Newey: "Finora ho visto tanti talenti in Aston Martin"

Il nuovo Team Principal ha parlato così: "Negli ultimi nove mesi ho visto grandi talenti individuali all'interno della squadra. Non vedo l'ora di assumere questo nuovo ruolo, che ci consentirà di essere nella migliore posizione possibile per competere nel 2026, quando ci troveremo ad affrontare una situazione completamente nuova". Lawrence Stroll ha aggiunto: "Andy Cowell è stato un leader eccezionale, si è concentrato sulla costruzione di un team di livello mondiale e ha promosso una cultura che ha posto le auto da corsa al centro di ciò che facciamo. Questo cambio di leadership è una decisione presa di comune accordo nell'interesse della squadra. Sono inoltre lieto che Adrian assuma il ruolo di Team Principal, che gli consentirà di sfruttare le sue competenze creative e tecniche. Entrambi questi cambiamenti garantiranno alla squadra una posizione migliore per sfruttare al meglio i propri punti di forza".