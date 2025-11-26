Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Adrian Newey è il nuovo Team Principal dell'Aston Martin

Formula 1

Grandi novità in casa Aston Martin: a partire dal 2026 Adrian Newey prenderà il posto di Andy Cowell come nuovo Team Principal e guiderà anche le operazioni in pista della vettura. Andy Cowell sarà invece Strategy Officer e si occuperà di ottimizzare la collaborazione tecnica tra Aston Martin, Honda, Aramco e Valvoline

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Cambiamenti importanti in casa Aston Martin. La scuderia britannica, in vista della prossima stagione, ha deciso di attribuire ancora più poteri e responsabilità ad Adrian Newey. Il progettista, annunciato in Aston Martin nel 2024, sarà anche Team Principal nel 2026 e manterrà la guida del dipartimento tecnico, comprese le operazioni in pista. Andy Cowell, di cui Newey prende il posto, resta nei gangli come Chief Strategy Officer, riportando direttamente al presidente esecutivo Lawrence Stroll, che continuerà a guidare le funzioni aziendali della squadra. L'esperienza di Cowell servirà a ottimizzare la partnership tecnica tra la squadra, Honda, Aramco e Valvoline.

Newey: "Finora ho visto tanti talenti in Aston Martin"

Il nuovo Team Principal ha parlato così: "Negli ultimi nove mesi ho visto grandi talenti individuali all'interno della squadra. Non vedo l'ora di assumere questo nuovo ruolo, che ci consentirà di essere nella migliore posizione possibile per competere nel 2026, quando ci troveremo ad affrontare una situazione completamente nuova". Lawrence Stroll ha aggiunto: "Andy Cowell è stato un leader eccezionale, si è concentrato sulla costruzione di un team di livello mondiale e ha promosso una cultura che ha posto le auto da corsa al centro di ciò che facciamo. Questo cambio di leadership è una decisione presa di comune accordo nell'interesse della squadra. Sono inoltre lieto che Adrian assuma il ruolo di Team Principal, che gli consentirà di sfruttare le sue competenze creative e tecniche. Entrambi questi cambiamenti garantiranno alla squadra una posizione migliore per sfruttare al meglio i propri punti di forza".

Formula 1: Altre Notizie

Aston Martin, Adrian Newey nuovo Team Principal

Formula 1

Grandi novità in casa Aston Martin: a partire dal 2026 Adrian Newey prenderà il posto di Andy...

Mondiale riaperto: il GP del Qatar è LIVE su Sky

guida tv

La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio dQatar ed è tutto in...

Mick Schumacher sbarca in Indycar con team Rahal

Indycar

Mick Schumacher ha ufficialmente firmato con il Rahal Letterman Lanigan Racing per correre tutta...

McLaren squalificate a Las Vegas: fondo irregolare

la ricostruzione

Norris perde il podio dopo aver chiuso a secondo posto, Piastri (quarto) vede sfumare punti...

Las Vegas, un'altra notte di F1: GP alle 5 su Sky

guida tv

La F1 in pista per la terzultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio di Las Vegas ed è...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS