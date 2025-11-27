Formula 2, Fornaroli come Norris: match point in QatarLA VOLATA DI LEO
Ora il Qatar, poi Abu Dhabi per chiudere la stagione e assegnare il titolo della categoria. Leonardo è il leader della classifica, 19 punti su Crawford, 27 su Browning e il primo match point, proprio come per Norris in Formula 1. Il penultimo fine settimana del campionato è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW
Due mesi di pausa, ma ora è di nuovo race week anche per la Formula 2. Da Baku in Qatar, poi Abu Dhabi per chiudere la stagione e assegnare il titolo. Leonardo Fornaroli è il leader del campionato, 19 punti su Crawford, 27 su Browning e il primo match point, proprio come per Norris in Formula 1.
Più difficile il compito per il piacentino rispetto all’inglese, Lando basta aprire il gap su Piastri e Verstappen di altri due punti, che ne dovrebbe mettere altri 20 tra sé e i rivali. Ogni weekend di F2 assegna, infatti, 39 punti: 10 Sprint del sabato, 25 per la Feature della domenica, 2 per la pole della gara principale e 2 per i giri veloci (uno il sabato, uno la domenica).
Fornaroli comunque non vedeva l’ora di tornare in macchina. Già campione in Formula 3 lo scorso anno con Trident, sta cercando di imporsi da rookie in Invicta, come ha fatto Bortoleto tra il 2023 e il 2024, e diventare il terzo pilota a riuscire nel back to back dopo il brasiliano e Oscar Piastri (2020 e 2021).
Leonardo lo scorso anno era per Mr. Conistency per aver trionfato senza mai aver vinto una gara. Quest'anno si è sbloccato. Ci è andato vicino nella prima parte stagionale, anche la sfortuna - Montecarlo su tutte - gliel’ha impedito ma poi ne ha infilate quattro in serie tra Silverstone e Monza, nella sprint di casa. Otto podi, due pole e quattro prime file gli altri numeri della sua stagione. Una guida solida su una macchina forte, competitiva in ogni pista.
Il futuro di Fornaroli è ancora incerto, ha avuto qualche chiacchiera nel paddock di F1 per l’anno che verrà, possibilmente come Reserve driver visto che la griglia titolare è già blindata. Va capita solo la situazione in casa Red Bull e chi di conseguenza guiderà la Racing Bulls, con Mekies che ha promesso di annunciare la line up del prossimo anno dopo questo weekend di gara. Qualora vincesse il campionato, per regolamento, Leonardo non potrebbe ripetere il campionato. Un obiettivo che aveva già ben chiaro lo scorso anno dopo la vittoria in F3 e, nella settimana che porta al suo 21º compleanno (4 dicembre) può farsi questo regalo tra Qatar e Abu Dhabi.