Due mesi di pausa, ma ora è di nuovo race week anche per la Formula 2. Da Baku in Qatar, poi Abu Dhabi per chiudere la stagione e assegnare il titolo. Leonardo Fornaroli è il leader del campionato, 19 punti su Crawford, 27 su Browning e il primo match point, proprio come per Norris in Formula 1.

Più difficile il compito per il piacentino rispetto all’inglese, Lando basta aprire il gap su Piastri e Verstappen di altri due punti, che ne dovrebbe mettere altri 20 tra sé e i rivali. Ogni weekend di F2 assegna, infatti, 39 punti: 10 Sprint del sabato, 25 per la Feature della domenica, 2 per la pole della gara principale e 2 per i giri veloci (uno il sabato, uno la domenica).

Fornaroli comunque non vedeva l’ora di tornare in macchina. Già campione in Formula 3 lo scorso anno con Trident, sta cercando di imporsi da rookie in Invicta, come ha fatto Bortoleto tra il 2023 e il 2024, e diventare il terzo pilota a riuscire nel back to back dopo il brasiliano e Oscar Piastri (2020 e 2021).

Leonardo lo scorso anno era per Mr. Conistency per aver trionfato senza mai aver vinto una gara. Quest'anno si è sbloccato. Ci è andato vicino nella prima parte stagionale, anche la sfortuna - Montecarlo su tutte - gliel’ha impedito ma poi ne ha infilate quattro in serie tra Silverstone e Monza, nella sprint di casa. Otto podi, due pole e quattro prime file gli altri numeri della sua stagione. Una guida solida su una macchina forte, competitiva in ogni pista.