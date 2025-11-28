Leclerc: "Peccato, c'era il potenziale da Top-5"

Charles Leclerc scatterà dalla 9^ posizione nella Sprint di sabato in Qatar: "C'era il potenziale per entrare in Top-5. Peccato perché nell'ultimo tentativo sono stato disturbato e non ho migliorato. Voglio però lottare nella gara". Il fine settimana della F1 in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Spero di poter lottare nella gara Sprint"

La nostra qualifica poteva andare meglio: credo che oggi ci fosse il potenziale per essere nella top cinque. Purtroppo, prima dell'ultimo tentativo il pilota davanti a me ha rallentato entrando in curva 15, così non sono riuscito a creare abbastanza margine e ho iniziato il giro troppo vicino a lui, venendo di conseguenza disturbato. Fa parte del gioco, ma per noi è stato un peccato. Domani darò il massimo nella gara Sprint: spero di poter lottare e mettere in scena dei bei duelli".