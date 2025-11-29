Un momento di frustrazione è la spiegazione per il team radio del pilota Ferrari che, nel Q3 delle Qualifiche Sprint in Qatar, se la prende con l’ex compagno di squadra, accusato di averlo rallentato nel giro decisivo. Charles chiude solo 9° e dice: "Domani lo faccio anch'io". Il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

Non serve creare un caso, il team radio di Charles Leclerc nella terza sessione delle qualifiche Sprint del Qatar è chiaramente figlio di un momento di frustrazione legato a una stagione nata male per la Ferrari e che nel penultimo venerdì del campionato non ha dato certo soddisfazioni. E così succede che Charles via radio va giù duro con l'ex compagno d squadra Carlos Sainz (Williams). Allo spagnolo, che lo avrebbe rallentato nell'outlap decisivo, il monegasco dice: "Va bene, non preoccupatevi. Oggi fa questo lui, domani lo faccio anch'io. Tanto siamo molto lenti". Lo sfogo arriva subito dopo la comunicazione del suo ingegnere Bryan Bozzi sulla posizione in griglia: "Mi dispiace, Charles. P9". Nel post che segue, il dialogo in questione tra il pilota e il muretto.