Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, il team radio di Leclerc in Qatar contro Sainz: "Oggi lo fa a me, domani o a lui"

IL TEAM RADIO
FOTO da @ScuderiaFerrari X

Un momento di frustrazione è la spiegazione per il team radio del pilota Ferrari che, nel Q3 delle Qualifiche Sprint in Qatar, se la prende con l’ex compagno di squadra, accusato di averlo rallentato nel giro decisivo. Charles chiude solo 9° e dice: "Domani lo faccio anch'io". Il weekend della F1 è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA PARTENZA SPRINT - NORRIS CAMPIONE IN QATAR SE...

Non serve creare un caso, il team radio di Charles Leclerc nella terza sessione delle qualifiche Sprint del Qatar è chiaramente figlio di un momento di frustrazione legato a una stagione nata male per la Ferrari e che nel penultimo venerdì del campionato non ha dato certo soddisfazioni. E così succede che Charles via radio va giù duro con l'ex compagno d squadra Carlos Sainz (Williams). Allo spagnolo, che lo avrebbe rallentato nell'outlap decisivo, il monegasco dice: "Va bene, non preoccupatevi. Oggi fa questo lui, domani lo faccio anch'io. Tanto siamo molto lenti". Lo sfogo arriva subito dopo la comunicazione del suo ingegnere Bryan Bozzi sulla posizione in griglia: "Mi dispiace, Charles. P9". Nel post che segue, il dialogo in questione tra il pilota e il muretto.

Leclerc al termine delle qualifiche: "Poteva farlo, ma è stato un po' inutile

Nel post qualifiche Sprint, il pilota della Ferrari spiega in un'intervista alla FOM: "Lui (Carlos Sainz, ndr) stava prendendo un distacco significativo dalla vettura che lo precedeva poco prima della linea di partenza, il che metteva sotto pressione tutti i piloti dietro. Aveva il diritto di farlo, ma è molto fastidioso e un po' inutile".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Leclerc a Sainz: "Oggi lo fa a me, domani o a lui"

IL TEAM RADIO

Un momento di frustrazione è la spiegazione per il team radio del pilota Ferrari che, nel Q3...

GP Qatar, oggi Sprint e qualifiche LIVE su Sky

guida tv

La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio del Qatar ed è tutto...

Leclerc: "Peccato, c'era il potenziale da Top-5"

ferrari

Charles Leclerc scatterà dalla 9^ posizione nella Sprint di sabato in Qatar: "C'era il potenziale...

F2, Goethe penalizzato: Fornaroli è in pole

LUSAIL

Leonardo Fornaroli chiude al 2° posto le qualifiche di Losail della Formula 2, ma sale in pole...

Riunione FIA–piloti: si rivedono linee guida GP

IL MEETING

A Lusail i commissari della Federazione e i piloti hanno discusso sulle linee guida per trovare...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS