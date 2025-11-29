Verschoor porta a casa la Sprint Race di Formula 2 del Qatar, vincendo davanti a Durksen e Villagomez. Il leader del Mondiale Fornaroli chiude 6° e nella Feature Race di domenica (ore 13) ha la concreta opportunità di chiudere i conti e fare suo il campionato di Formula 2. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Colpo di scena a bocce ferme dopo le qualifiche di Formula 2 a Losail, con la retrocessione di tre posizioni in griglia in entrambe le gare del pole sitter Oliver Goethe per avere rallentato Martinius Stenshorne. Una decisione che ha promosso in pole Leonardo Fornaroli (Invicta), secondo in qualifica, per la main race. Una ulteriore grande occasione per il piacentino del team Invicta che può sfruttare ulteriormente la pessima sessione dei suoi principali rivali in campionato. Per effetto del rovesciamento dei primi dieci tempi in qualifica partono davanti a tutti in Sprint Race Verschoor (MP), quarto in classifica, e Durksen (AIX). Fornaroli parte dalla quinta fila. Dalla nona si avvia Browning (Hitech) e dall’ottava Crawford (Dams), che sono i principali avversari del piacentino sulla strada del titolo. Settima fila per Minì (Prema). Allo spegnimento dei semafori è bagarre per la conquista delle prime posizioni, il primo leader della corsa è Durksen, davanti a Verschoor. Fornaroli parte ottavo, Crawford undicesimo, Browning diciottesimo. Al quarto giro Verschoor è il nuovo leader.