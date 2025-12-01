Offerte Black Friday
Max Verstappen ha saputo sfruttare il terremoto perfetto. E ora...

Matteo Bobbi

Le papaya rules hanno bloccato la McLaren in Qatar e ora il Mondiale è ancora più aperto. Verstappen - abilissimo a sfruttare a suo favore la safety car al settimo giro - vince in Qatar e ora è solo a -12 da Norris, che deve continuare a guardarsi anche da Piastri (-16): con una sola gara da correre tutto può davvero succedere

