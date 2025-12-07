L'inizio con le moto, poi l'amore a prima vista per i kart assistendo insieme al padre Adam ad una gara a Dorchester, Inghilterra. Ecco come Lando Norris ha, tappa dopo tappa, costruito la propria carriera fino alla F1. E ora è lui il nuovo campione! NORRIS CAMPIONE, LO SPECIALE

Dalla prima gara sui kart, corsa nel 2008, al Mondiale Piloti Formula 1 appena conquistato: la carriera di Lando Norris ha seguito una strada chiara, contraddistinta da quei passaggi necessari per farsi trovare pronto nel momento più importante. Supportato senza riserve dalla famiglia e, nello specifico, dal padre Adam, forte di grandi risorse economiche (è uno degli uomini più ricchi del Regno Unito), Lando Norris ha trovato nelle corse la sua dimensione, mettendo da parte le due ruote nel momento in cui, a sette anni, ha assistito per la prima volta ad una gara di go-kart a Dorchester, Regno Unito. Dal debutto nelle competizioni, il pilota di Bristol, città sud-occidentale dell'Inghilterra, ha scalato i ranghi passo dopo passo, vincendo il mondiale FIA nel 2014 per assicurarsi un passaggio alle monoposto l’anno successivo.

Carlin il suo mentore: così è iniziata l'avventura di Norris Trevor Carlin, proprietario di Carlin Motorsport (attiva ancora oggi sotto il nome di Rodin) ha intravisto del potenziale in Norris, offrendogli la possibilità di accedere alle monoposto. L'inglese non ha impiegato troppo tempo ad imporsi nella MSA Formula, la F4 inglese, gareggiando con ottimi risultati anche nelle serie italiane e tedesche. Da quel momento si sono aperte le porte della Formula Renault 2.0 e, soprattutto, della Formula 3 europea, che Norris ha preferito alla GP3 per proseguire la formazione in direzione Formula 1. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di McLaren e, soprattutto, di Zak Brown, che di lì a poco avrebbe assunto il ruolo di CEO a Woking. Entrato nel programma dedicato ai giovani piloti nel febbraio 2017, Norris ha affrontato la stagione europea di F3 con grande slancio, vincendo il campionato e puntando lo sguardo sul Circus dopo aver esordito in F2 con Campos alla fine dello stesso anno.

Le difficoltà di Norris in Formula 2 e Russell sulla sua strada Fino a quel punto la strada è sembrata piuttosto spianata, ma in F2 le difficoltà sono logicamente aumentate e, trovando un brillantissimo George Russell in griglia, Norris ha dovuto ricalibrare gli obiettivi, mandando giù la prima sconfitta della carriera in monoposto. All’eccellente esordio nella serie cadetta (in Bahrain Pole e vittoria della Feature Race) sono sì seguite gare solide e concrete, ma Norris non ha più vinto. Russell, invece, ha preso in mano il campionato, cambiando marcia dopo il weekend da dimenticare a Monaco. Da metà stagione in avanti problemi, ritiri e imprevisti hanno costretto Norris ad accontentarsi del secondo posto al termine di un anno iniziato con la forte convinzione di poter artigliare il titolo.