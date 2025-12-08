E' già 2026: martedì i test F1 ad Abu Dhabi

E' già l'alba di un nuovo Mondiale di Formula 1! Le monoposto torneranno in pista ad appena 48 ore dal termine della stagione 2025, che ha visto il trionfo di Lando Norris, per la prima volta campione del mondo. A Yas Marina, teatro della gara conclusiva del 2025, i team saranno protagonisti dei test Pirelli che in qualche modo ci proiettano già al Mondiale 2026 che scatterà tra il 6 e l'8 marzo in Australia sulla pista di Melbourne. Meno di 100 giorni al via, ma il Circus ha già fretta di proiettarsi verso la nuova sfida che vedrà in pista vetture rivoluzionate, anche se a Yas Marina si girerà con le mule car (monoposto che simulano le nuove caratteristiche). Ad Abu Dhabi si correrà nella sola giornata di martedì 9 dicembre, dalle 6 alle 15 orario italiano. Su skysport.it, con il Live Blog, vi racconteremo tutto prima del rompete le righe per la pausa invernale. In pista scenderanno i piloti senior per test sulle gomme Pirelli, ma spazio anche a tanti giovani.