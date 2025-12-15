"Sono Henry Shovlin e vorrei fare una gara di kart". E' andata più o meno così un paio di giorni fa a Milton Keynes, Gran Bretagna, sulla pista Daytona, una delle più importanti nei pressi della sede della Red Bull. Un ragazzo con felpa e cappuccio, estremamente silenzioso, ha ascoltato il breafing dei piloti e poi ha sgretolato il record della pista sul bagnato, rifilando oltre 5'' ad Alexander Albon, attuale pilota Williams. Quel ragazzo era Kimi Antonelli, pilota della Mercedes. A raccontarlo è proprio l'account social di Daytona Milton Keynes. "Questo pomeriggio, un ragazzo tranquillo che si fa chiamare "Henry Shovlin" si è presentato per un SODI D40 a Daytona Milton Keynes - si legge -. Cappello basso. Niente storie. Seduto nell'angolo durante il briefing. Luci spente. Dopo la gara, i caschi si tolgono nella corsia dei box... e la griglia si rende lentamente conto di chi sta correndo: Kimi Antonelli. Il giro più veloce della gara di tre secondi sul bagnato. Un 1:24.5, oltre cinque secondi più veloce. Mai un giorno noioso...". Curiosità nella curiosità: il nome scelto da Kimi non è casuale, ma quello del direttore tecnico di pista della Mercedes. Alla fine, svelato l'arcano, Kimi si è prestato per la foto di rito con il tabellone e il suo nome scritto ben in vista. Quello vero, questa volta...