Kimi Antonelli, gara di kart in incognito in Inghilterra con il nome di Henry Shovlinsui social
Kimi Antonelli si è presentato in incognito alla pista Daytona di Milton Keynes, chiedendo e ottenendo di poter gareggiare sui kart e svelando la sua identità solo dopo aver frantumato il record della pista sul bagnato, con ben 5'' di vantaggio su Alex Albon. Scegliendo un nome di fantasia, ma non troppo...
"Sono Henry Shovlin e vorrei fare una gara di kart". E' andata più o meno così un paio di giorni fa a Milton Keynes, Gran Bretagna, sulla pista Daytona, una delle più importanti nei pressi della sede della Red Bull. Un ragazzo con felpa e cappuccio, estremamente silenzioso, ha ascoltato il breafing dei piloti e poi ha sgretolato il record della pista sul bagnato, rifilando oltre 5'' ad Alexander Albon, attuale pilota Williams. Quel ragazzo era Kimi Antonelli, pilota della Mercedes. A raccontarlo è proprio l'account social di Daytona Milton Keynes. "Questo pomeriggio, un ragazzo tranquillo che si fa chiamare "Henry Shovlin" si è presentato per un SODI D40 a Daytona Milton Keynes - si legge -. Cappello basso. Niente storie. Seduto nell'angolo durante il briefing. Luci spente. Dopo la gara, i caschi si tolgono nella corsia dei box... e la griglia si rende lentamente conto di chi sta correndo: Kimi Antonelli. Il giro più veloce della gara di tre secondi sul bagnato. Un 1:24.5, oltre cinque secondi più veloce. Mai un giorno noioso...". Curiosità nella curiosità: il nome scelto da Kimi non è casuale, ma quello del direttore tecnico di pista della Mercedes. Alla fine, svelato l'arcano, Kimi si è prestato per la foto di rito con il tabellone e il suo nome scritto ben in vista. Quello vero, questa volta...