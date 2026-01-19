F1, la presentazione Audi per il Mondiale 2026: i piloti Hulkenberg e Bortoletoi profili
Introduzione
In attesa che stasera Audi sveli la prima monoposto della sua avventura in Formula 1, ripercorriamo la carriera dei suoi due piloti titolari, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW
NICO HULKENBERG
- Nome: Nicolas Hülkenberg
- Nazionalità: tedesco
- Data di nascita: 19 agosto 1987
LA CARRIERA DI HULKENBERG
- Esordio in F1 nel 2010 con la Williams, dopo aver vinto il campionato di GP2 nel 2009, conquistando subito una pole position in Brasile. Passa per Force India (in due occasioni), Sauber e Renault.
- Dopo l'addio alla Renault, è stato pilota di riserva per Racing Point e Aston Martin, correndo alcune gare nel 2020 e 2022.
- Torna a tempo pieno nel 2023 e nel 2024 con Haas, sostituendo Mick Schumacher.
- 2025. Dopo 239 gare, conquista il suo primo podio in F1 (terzo posto) nel 2025 con la Sauber (ora Audi) a Silverstone. S’interrompe così il suo record negativo.
- Oltre alla F1, Hulkenberg ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2015 con la Porsche. E ora prosegue la sua avventura nel Circus con Audi.
GABRIEL BORTOLETO
- Nome: Gabriel Bortoleto
- Nazionalità: brasiliano
- Data di nascita: 14 ottobre 2004
LA CARRIERA DI BORTOLETO
- Inizia a guidare i kart in Brasile a 8 anni. Il suo anno migliore è il 2018, quando finisce terzo nel campionato europeo e mondiale.
- Nel 2020 debutta con le monoposto nella Formula 4 italiana; nel 2021 corre in Formula Regional, dove va subito a punti al debutto.
- Nel 2023 Trident lo porta in Formula 3, dove si prende la testa del campionato dal via con due vittorie nelle prime due feature race. Grazie alla sua costanza, si laurea campione a Monza alla prima stagione nella serie.
- Nel 2024 passa in Formula 2 con Invicta Racing. Dopo alcune difficoltà nei weekend iniziali, inizia a conquistare podi e vittorie, tra cui una a Monza dopo essere partito ultimo: nessuno ci era mai riuscito prima. Si laurea campione all'ultima gara della stagione, dopo una lunga sfida con Isack Hadjar, diventando il quarto pilota di sempre a vincere F3 e F2 consecutivamente, dopo Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri e il settimo rookie campione di F2/GP2 dopo anche Hamilton, Hülkenberg e Rosberg.
- Nel 2025 arriva in Formula 1 con Sauber, uscendo dal programma giovani della McLaren. Dimostra da subito velocità pura, battendo spesso il più esperto compagno Nico Hulkenberg in qualifica e, anche grazie agli aggiornamenti su una vettura prima molto limitata, passa dal fondo della classifica a lottare per la zona punti a metà stagione, conquistando la sua prima top 10 in Austria con un ottavo posto, migliorato poi in Ungheria (sesto). Nonostante qualche incidente (tra tutti quello da 57G in Brasile) ed errore di inesperienza, ha dimostrato anche una grande etica del lavoro, rimanendo spesso con l'ingegneri oltre il coprifuoco per sistemare l'assetto della sua vettura.
