F1 2026, shakedown collettivo a Barcellona: le FOTO della seconda giornata
Solo Ferrari e Red Bull sulla pista catalana per la seconda giornata dello shakedown che anticipa i test ufficiali di febbraio in Bahrain: gli altri team hanno scelto di non girare in vista della pioggia. Anche il Day-2 a porte chiuse, ma dal circuito di Montmeló arrivano comunqye immagini e qualche indicazione che qui vi raccontiamo scatto dopo scatto. Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW
- I piloti impegnati al mattino: Leclerc e Verstappen
- Perché non girano gli altri: eccezion fatta per la Haas che lo aveva programmato, gli altri hanno scelto di non girare per il rischio pioggia.
- Meteo: la pioggia che è già scesa sul circuito ed è prevista anche nelle prossime ore
- Il miglior tempo: 1'20''0 di Verstappen
- Per il pilota Red Bull, anche una bandiera rossa in curva 5 nella prima ora di attività.
- La RB22 è stata anche la prima vettira finora a montare griglie aerodinamiche