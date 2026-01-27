Offerte Sky
F1 2026, shakedown collettivo a Barcellona: le FOTO della seconda giornata

Montmeló fotogallery
8 foto

Solo Ferrari e Red Bull sulla pista catalana per la seconda giornata dello shakedown che anticipa i test ufficiali di febbraio in Bahrain: gli altri team hanno scelto di non girare in vista della pioggia. Anche il Day-2 a porte chiuse, ma dal circuito di Montmeló arrivano comunqye immagini e qualche indicazione che qui vi raccontiamo scatto dopo scatto. Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW 

F1, SHAKEDOWN BARCELLONA: LA SECONDA GIORNATA LIVE - FOTO DEL DAY-1

