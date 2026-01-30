Shakedown Barcellona: l'ultima giornata LIVE

Per loro natura, i test privati non hanno consentito di osservare al grande pubblico granché dei dettagli della nuove monoposto. Si tratta però del primo banco di prova per i team, ognuno dei quali ha avuto a disposizione tre giorni di lavoro sul tracciato catalano. Sappiamo che la Ferrari girerà con la neonata SF-26 è tornata in pista il 29 gennaio, mentre la Williams ha annunciato la propria totale assenza da questa tornata di collaudi. Come la Rossa, anche la McLaren ha saltato il Day-1, mentre l'Aston Martin ha fatto il suo debutto nella penultima giornata.