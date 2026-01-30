Shakedown Barcellona: l'ultima giornata LIVE

- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- Ultima giornata dello shakedown a Barcellona
- Si corre dalle 9 alle 18
Test F1 2026 a Barcellona: la quinta giornata in diretta live dello shakedown
Quinta e ultima giornata a Montmeló per i team che hanno mosso i primi passi verso il nuovo Mondiale di Formula 1. Ieri il miglior tempo è stato di Russell su Mercedes, terza la Ferrari di Leclerc. Debutto per l'Aston Martin, ma subito un problema per Stroll così come per Piastri alla sua stagionale con la McLaren. Si corre dalle 9 alle 18, poi si tornerà in pista a febbrario in Bahrain per i test ufficiali. Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW
La Formula 1 torna per l'ultima volta questa settimana sulla pista di Barcellona: il Day-5 dello shakedown collettivo in Catalunya.
- Semaforo verde alle 9 e bandiera a scacchi alle 18. Una pausa, a metà giornta, dividerà la sessione del mattino da quella del pomeriggio
Il circuito di Barcellona
- Si trova a 20 Km chilometri a nord-est di Barcellona, ospita il GP di Formula 1 dal 1992. Spesso è stata sede dei test invernali ufficiali (i prossimi in Bahrain) e per questo è una delle piste più conosciute dai team.
- Inaugurato: 1991
- Curve: 16
- Lunghezza: 4.675
- Il livello di aderenza della pista è sempre molto elevato; anche il layout del circuito e il rettilineo di 1.047 metri permettono uno smaltimento termico efficace tra una frenata e la successiva.
- Qui è possibile trovare un po' di tutto: dalle curve veloci alle curve lente, con cambi di direzione rapidi. Presenti leggere differenze altimetriche e un solo rettilineo (lungo).
Meteo e temperature a Barcellona-Montmeló
- 6 °C
- Precipitazioni: 0%
- Umidità: 86%
- Vento: 10 km/h
Mondiale 2026, perché è l'anno della rivoluzione in F1
Il 2026 rappresenta un momento cruciale per la Formula 1, che vedrà sia il telaio che le power unit aggiornate, nel più grande cambiamento regolamentare nella storia dello sport. Queste modifiche rivoluzioneranno l’ordine in pista e creeranno nuova emozione, garantendo gare spettacolari.
In meno di 5' vi spieghiamo tutto ciò in cui consiste la 'ricoluzione' della Formula 1. Dopo il VIDEO, le singole novità e come cambia il lessico.
Telaio monoposto: vetture più agili e reattive
Monoposto più piccole e più leggere: passo ridotto di 200 mm (a 3400 mm), larghezza ridotta di 100 mm (a 1900 mm), larghezza del fondo ridotta di 150 mm e peso minimo diminuito di 30 kg (a 768 kg), tutto progettato per rendere le vetture più agili e reattive.
Aerodinamica, carico ridotto e...
- Ridotto carico aerodinamico: carico aerodinamico complessivo ridotto del circa 15–30% grazie alla rimozione dei tunnel del fondo ad effetto suolo.
- Resistenza aerodinamica ridotta: resistenza aerodinamica complessiva ridotta del 55% per favorire gare più ravvicinate.
- Aerodinamica attiva: ali anteriori e posteriori mobili sostituiscono il Drag Reduction System (DRS) per configurazioni ad alto e basso carico aerodinamico, offrendo maggiore aderenza e velocità dove i piloti ne necessitano maggiormente.
Pneumatici
Ruote da 18 pollici confermate, ma pneumatici anteriori più stretti di 25 mm e posteriori di 30 mm, riducendo la resistenza aerodinamica e minimizzando il peso.
Power Unit
- Ripartizione 50/50: passaggio a una potenza bilanciata tra 50% di combustione interna (ICE) e 50% elettrica.
- Ibrido semplificato: eliminazione della MGU-H; potenza della MGU-K aumentata significativamente (da 120 kW a 350 kW) per migliorare sorpassi e velocità nei rettilinei.
- Carburante sostenibile: le vetture utilizzeranno carburanti avanzati sostenibili senza compromettere le prestazioni.
Per il pilota una responsabilità ancora maggiore
Con questa nuova generazione di vetture, i piloti avranno più potere che mai nelle proprie mani. Prendere decisioni critiche su distribuzione, rigenerazione e conservazione dell’energia attribuisce loro una responsabilità ancora maggiore. Capire come gestiranno e utilizzeranno questi nuovi elementi tattici sarà fondamentale nell’assicurare il massimo apprezzamento delle loro abilità e arte nel gareggiare.
La nuova terminologia: overtake mode (modalità sorpasso)
Funzione: consente ai piloti entro un secondo dalla vettura che li precede di utilizzare potenza extra per tentare il sorpasso. Sostituisce il DRS e aiuta nei sorpassi in pista, diventando uno strumento strategico utilizzabile tutto in una volta o distribuito lungo un giro.
Boost Mode (modalità boost)
Funzione: questo è lo strumento azionato dal pilota di distribuzione dell’energia dall’Energy Recovery System (ERS), per essere usato in attacco o difesa a seconda della posizione in pista. Fornisce al pilota la massima potenza dal motore e dalla batteria con la pressione di un pulsante, indipendentemente da dove sia in pista.
Recharge (ricarica)
Funzione: i piloti possono ricaricare la loro batteria con energia recuperata in frenata, al rilascio dell’acceleratore a fine rettilineo e persino in curve dove solo parte della potenza viene utilizzata.
Active Aero (aerodinamica attiva)
Funzione: angoli regolabili dinamicamente degli elementi dell’ala anteriore e posteriore in specifiche sezioni ad alta velocità, con modalità "Curva" e "Rettilineo". Permette adattabilità strategica e massimizza il pieno uso della potenza della vettura attraverso maggiore aderenza alla pista.
Aerodinamica attiva 'dimezzata'
Nel Day-2 di Barcellona provata l'aerodinamica attiva 'dimezzata'. Come mostra il VIDEO, Leclerc sul rettilineo principale apre solo l'ala anteriore. Questa soluzione intermedia è stata pensata per le condizioni da bagnato: aprire entrambe le ali come su asciutto sarebbe troppo pericoloso, ma affrontare i rettilinei con le ali chiuse non solo costringerebbe i piloti ad avere troppo drag ma soprattutto consumerebbe troppo il plank. Le altezze delle monoposto infatti saranno tarate basandosi sull'apertura delle ali nei rettilinei che, oltre a far andare più veloci le macchine, alleggeriscono carico e consumo del plank - di ANDREA SILLITTI
Cos'è lo shakedown collettivo, gli assenti e gli ultimi debutti
Per loro natura, i test privati non hanno consentito di osservare al grande pubblico granché dei dettagli della nuove monoposto. Si tratta però del primo banco di prova per i team, ognuno dei quali ha avuto a disposizione tre giorni di lavoro sul tracciato catalano. Sappiamo che la Ferrari girerà con la neonata SF-26 è tornata in pista il 29 gennaio, mentre la Williams ha annunciato la propria totale assenza da questa tornata di collaudi. Come la Rossa, anche la McLaren ha saltato il Day-1, mentre l'Aston Martin ha fatto il suo debutto nella penultima giornata.
Il programma dell'ultima giornata dello shakedown a Barcellona
Il via alle 9 e la bandiera a scacchi alle 18 con una pausa a metà giornata. Su Skysport.it vi racconteremo fino all'ultima bandiera a scacchi questo primo assaggio di stagione attraverso il nostro liveblog, per raccogliere dettagli e sensazioni, ma anche per riepilogare cosa cambia con il Mondiale che scatta nel weekend 6-8 marzo in Australia
L'andamento dello shakedown collettivo a Barcellona
I prossimi appuntamenti della F1 fino all'esordio Mondiale
- Test precampionato in Bahrain dall’11 al 13 febbraio
- Test precampionato in Bahrain dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.