F1 2026, prima giornata di test e shakedown collettivo a Barcellona: le FOTO

DAY-1 fotogallery
13 foto

Le immagini dal Circuito di Barcellona per la prima giornata dello shakedown collettivo sulla pista catalana: girano Mercedes, Alpine, Red Bull, Racing Bulls, Cadillac, Audi e Haas. Due bandiere rosse al mattino, esposte per Colapinto e Bortoleto. In Catalunya si corre fino al 30 gennaio, mentre il Mondiale scatterà dal 6-8 marzo in Australia: tutto il campionato sarà live su Sky e in streaming su NOW

DAY-1 BARCELLONA: DIRETTAF1 2026, CALENDARIO - SPRINT - COME CAMBIA LA F1

