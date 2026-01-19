La Haas si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Ocon e BearmanI PROFILI
Introduzione
Nel giorno in cui la Haas si prepara a svelare i dettagli e i colori della nuova livrea, andiamo a ripassare la storia sportiva dei suoi due piloti titolari, Oliver Bearman ed Esteban Ocon. Il Mondiale di F1 live da marzo su Sky e in streaming su NOW
OLIVER BEARMAN
- Nome: Oliver James Bearman
- Nazionalità: britannico
- Data di nascita: 8 maggio 2005
LA CARRIERA DI BEARMAN
- Sale sul kart per la prima volta a 8 anni in una gara di club, ma molto rapidamente comincia a mostrare tutto il proprio talento. Un anno più tardi finisce nella top 5 del British Karting GP e conquista il 4° posto tra i cadetti nel campionato nazionale. Nelle due stagioni successive vince il Kartmasters British Grand Prix ed è vicecampione tra i cadetti. Nel 2019 vince la Coppa del Mondo nella classe Junior X30 a Valencia. Successivamente la serie europea e il campionato del mondo a Le Mans.
- Nel 2021 ha vinto sia il campionato italiano che quello tedesco di Formula 4, diventando il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione.
- Dopo essere selezionato dalla Ferrari Academy, nel 2022 comincia un anno molto importante per Ollie che corre in Formula 3 con Prema e si mette subito in luce dalla prima gara in Bahrain. Conquista una vittoria, sette podi e un giro più veloce e a fine anno è terzo, a soli sette punti dal vincitore. A fine stagione viene annunciato il suo passaggio in Formula 2, sempre con il team Prema.
- Al termine della stagione 2023 ha preso parte ai test F1 sulla Haas mentre era ancora impegnato in Formula 2. Chiamato al volante della Ferrari SF-24 di Carlos Sainz, operato di appendicite, il giovane pilota britannico nei 50 giri di Jeddah ha dimostrato talento e caparbietà conquistando una settima posizione e raccogliendo i complimenti di tutti, a cominciare del presidente Elkann.
- Nel 2025 la sua prima stagione da titolare con la Haas: tredicesimo con 41 punti.
Formula 1 2024: Azerbaijan GP
ESTEBAN OCON
- Nome: Esteban José Jean-Pierre Ocon-Khelfane
- Nazionalità: francese
- Data di nascita: 17 settembre 1996
LA CARRIERA DI OCON
- Figlio di genitori spagnoli e cresciuto nel mito di Michael Schumacher, a 15 anni è già al volante di una monoposto: corre in Formula Renault e poi nella F3 Europea, laureandosi campione nel 2014, e l'anno seguente si ripete in GP3.
- La F1 gli mette gli occhi addosso: arrivano i primi test con la Ferrari ("È il mio sogno correre un giorno con la Rossa", ha confessato) e con la Lotus, anche se alla fine è la Mercedes a opzionarlo, inserendolo nel programma Junior.
- Da Stoccarda viene prestato alla Renault nel 2016 in qualità di terzo pilota (senza tralasciare l’esperienza non proprio positiva in DTM) prima della chiamata della Manor che in agosto gli assegna il sedile di Rio Aryanto fino al termine della stagione. Comincia qui l'ascesa di Ocon nel Circus.
- Il debutto a Spa è già da record, perché diventa il più giovane pilota francese a correre in Formula 1 a 19 anni e 345 giorni. In Brasile il suo miglior risultato, un 12^ posto sotto la pioggia. Nel 2017 - con il suo numero fortunato dai tempi dei kart, il 31 - passa alla Force India, chiamato a rimpiazzare Nico Hulkenberg, conquistando in Spagna il best result della sua stagione con un 5^ posto da incorniciare e chiude 8° in campionato con 45 punti, a -11 dal compagno Sergio Perez e a sole 22 lunghezze da Max Verstappen.
- Un passo indietro - sempre sulla 'Pantera Rosa' - nel 2018, 12°. Dopo un'annata da terzo pilota per Mercedes e Racing Point, nel 2020 firma un contratto biennale con la Renault - in coppia con Daniel Ricciardo - e nel Gran Premio di Sakhir arriva 2°, ottenendo il suo primo podio, miglior piazzamento della scuderia francese dal 2010. Conclude 12°, staccatissimo dall'australiano (5°).
- Confermato fino al 2024 in Alpine e affiancato ora da Fernando Alonso, scrive la storia: il 1° agosto del 2021 - con la Renault che nel frattempo viene ridenominata Alpine - vince a Budapest e regala a se stesso e al team la prima affermazione in F1, chiudendo 11° nel Mondiale 2021 con 74 punti (7 in meno dell'asturiano). Nel 2022 è più costante nei risultati (due soli ritiri), premiato dall'8° posto finale a +11 su Nando e ai piedi del podio nella Costruttori.
- Nel 2023, con Gasly Compagno di squadra in Alpine, chiude dodicesimo alle sue spalle con 58 punti e 1 podio.
- Nel 2024, ultima annata della sua carriera in Alpine, chiude quattordicesimo con 23 punti e un podio in Brasile.
- Il 2025 segna l'inizio della sua nuova avventura con la Haas: solo 38 punti e un quindicesimo posto. Gli si piazza davanti il compagno di team Bearman.
