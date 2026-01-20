Introduzione

Dopo 33 anni, la Sauber saluta ufficialmente la Formula 1. A partire da questa stagione, infatti, a prendere il suo posto ci sarà Audi. Ma come si è arrivati all'ingresso del team tedesco (che questa sera alle 19 presenterà la sua vettura per il 2026)? Scopriamo insieme tutte le volte che Sauber ha cambiato pelle in questi suoi anni all'interno del Circus

IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2026