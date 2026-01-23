La Ferrari si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Leclerc e Hamilton

La Ferrari si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Leclerc e HamiltonI PILOTI
Introduzione
La Rossa pronta a ripartire con Charles e Lewis per il Mondiale 2026. Nel giorno in cui scopriremo livrea e forme della nuova SF-26, ripercorriamo le tappe principali delle carriere dei piloti Ferrari. Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW
F1, LA DIRETTA DELLA PRESENTAZIONE FERRARI IN LIVE STREAMING
Quello che devi sapere
CHARLES LECLERC
- Nome: Charles Leclerc
- Nazionalità: monegasca
- Data di nascita: 16 ottobre 1997
LA CARRIERA DI LECLERC
- Entrato a far parte dell'Academy nel 2016, Leclerc è subito entrato nel cuore dei tifosi della Ferrari. Dopo un 2019 da sogno, un 2020 e un 2021 difficili, sono seguite altre due annate tra alti e bassi, in cui però l'essenza del suo talento è rimasta intatta agli occhi di tutti. Nel 2025, la sua settima stagione in rosso, un'altra annata tutta in salita.
- Salito sui kart ad appena 8 anni, nel 2011 comincia a sollevare trofei a raffica. Tra questi la coppa del mondo CIK-FIA KF3, il trofeo Academy CIK-FIA e i Master dell'ERDF Junior Kart.
- Il passaggio alle monoposto arriva nel 2014, ad appena 16 anni. Charles fa subito vedere il suo enorme talento e l'anno seguente vince le prime gare in Formula 3 Europea.
- Nel 2016 entra a far parte dell'Academy Ferrari e si laurea campione nella GP3 Series insieme al team ART Grand Prix.
- Nel 2017 il salto di categoria e un nuovo trionfo: al primo tentativo, Charles vince il campionato di Formula 2.
- Nel settembre del 2017, a nemmeno 20 anni, esordisce in Formula 1 nella prima sessione di libere del GP di Malesia al volante della Sauber. A Sepang, sotto la pioggia, chiude 16°.
- Nel 2018, il grande salto in Formula 1: Leclerc viene chiamato ad affiancare Marcus Ericsson al volante della Sauber C37, in fase di transizione con il cambio in Alfa Romeo.
- Il primo campionato di Leclerc è brillante: conquista i primi punti a Baku con un grande sesto posto, chiudendo con 3 settimi posti consecutuvi il campionato. In totale sono 39 punti e la 13^ piazza iridata.
- Nel settembre 2018, l'annuncio del passaggio in Ferrari. Pochi mesi più tardi, ecco la prima pole position nel secondo GP stagionale in Bahrain.
- A Spa diventa a 21 anni e 10 mesi il più giovane pilota a vincere un Gran Premio con il Cavallino.
- Il 2020, nonostante le difficoltà evidenziate nei test pre-stagionali da parte di Ferrari rispetto ai competitor parte alla grande, con un podio in Austria: 2°.
- Il 2021 è anche quella della "prudenza Ferrari". Profilo basso guardando al futuro con ottimismo. A Montecarlo Charles conquista la pole position ma poi, per un problema alla monoposto, non prende parte al GP; a Baku conquista un'altra pole, la seconda di fila: non succedeva dal 2019. A Silverstone arriva anche il primo podio della stagione.
- Nel campionato 2022 sono arrivati 3 successi, all'esordio stagionale in Bahrain, poi a Melbourne e Spielberg. Una prima parte di Mondiale che sembrava aver riconsegnato una grande Ferrari ai suoi tifosi e un Leclerc finalmente in grado di poter esprimere tutto il proprio potenziale. Poi però, tra errori, incomprensioni e una vettura che non si è confermata al livello della RedBull, qualcosa è cambiato. Tante pole, 11 podi e 308 punti non sono bastati a fermare Verstappen e la Red Bull.
- Altra stagione difficile per la Rossa e per i suoi piloti quella del 2023. Annata però chiusa in crescendo: nessuna vittoria per Charles, ma cinque podi a cominciare da quello di Baku - terzo - per chiudere con il secondo gradino del ad Abu Dhabi, che era stato preceduto da un analogo piazzamento a Las Vegas. Nella classifica piloti archivia il suo campionato con il quinto posto e 206 punti.
- Nel 2024, dopo un buon inizio di campionato, in cui si è confermato consistente e sempre veloce, a Montecarlo arriva finalmente la vittoria. La sua prima in casa, sebbene le precedenti pole position del 2021 e del 2022. Un sogno che si avvera, dopo le tante sfortune degli anni precedenti. Poi, in una Monza gremita di tifosi concede il bis, conquistando la sua seconda vittoria stagionale e replicando il successo del 2019.
- Nel 2025 fa coppia con Hamilton, ma le difficoltà restano: nessuna vittoria in un anno da dimenticare. Chiude con il 5° posto con 242 punti.
pubblicità
LEWIS HAMILTON
- Nome: Lewis Hamilton
- Nazionalità: britannica
- Data di nascita: 7 gennaio 1985
LA CARRIERA DI HAMILTON
- Nato a Stevenage, contea dell'Hertfordshire, metà origini inglesi e metà dall'America centrale, Stato di Grenada, mar dei Caraibi. I kart sono la prima passione: Lewis ama la velocità, impara a conoscerla, sa come gestirla e incanalarla verso vittorie e gloria. Kart Formula A e Formula Renault 2.0, la F3 Euro Series, la GP2. Quando corre sa fare solo una cosa: andare più forte degli altri.
- Il 2007 è l'alba della storia di Hamilton in F1. E' la sua prima stagione ed è la prima con McLaren, che già lo aveva scelto da ragazzino. Alonso su Renault ha vinto gli ultimi due Mondiali, chiudendo l'era Schumacher e dei cinque titoli di fila su Ferrari, un primato che Lewis sfiorerà ma senza battere. Lewis sfiora anche quel primo titolo al debutto, sfumato nel finale del Mondiale a favore sempre della Ferrari, quella di Kimi Raikkonen.
- 2008. Non è la prima gioia in carriera (quel giorno sarà il settimo trionfo in un GP), ma è la prima gioia in casa. A Silverstone 2008, dominando e chiudendo con un minuto di vantaggio sul secondo. Lewis si prende la testa del Mondiale in avvio, poi la cede a Raikkonen e la riconquista proprio dopo Silverstone. Resta in testa fino all'ultima gara…
- Finale thriller in Brasile. L'ultimo appuntamento, giocandosi il Mondiale contro la Ferrari di Felipe Massa, padrone di casa. A Lewis basta un quinto posto ma, nel finale, è bagarre: la pioggia, Hamilton che perde posizioni, Massa che comanda. A tre giri dal termine Lewis scivola virtualmente al secondo posto della classifica Mondiale dopo essere stato superato da un altrettanto giovane e promettente pilota ai suoi esordi, si chiama Sebastian Vettel…
- Massa taglia il traguardo ma non è finita: Hamilton sorpassa Glock alla penultima curva, il pugno alzato, il titolo. A 23 anni 9 mesi e 26 giorni, Lewis diventa il più giovane campione del mondo della storia. Lo batterà, ironia della sorte, soltanto Vettel nel 2010.
- 2009-2012. Negli anni seguenti la McLaren non riesce a garantire la stessa competitività, mentre sale in cattedra una nuova scuderia destinata a dominare, la Red Bull. Hamilton è quinto nel 2009, seguiranno un quarto, un quinto e un altro quarto posto fino al 2012, il suo ultimo anno in McLaren. Una nuova storia è all'orizzonte…
- La conferma era già arrivata dal Mondiale precedente nel settembre del 2012. È Nico Rosberg il compagno di squadra, ma sarà per lo più un rivale. Intanto, la casella che Hamilton riempie nel mercato piloti è quella - nientemeno - di Michael Schumacher. Quasi un passaggio di consegne per la storia. Inizio in salita: nel 2013 arriva una sola vittoria, in Ungheria, e il Mondiale va a Vettel su Red Bull per il quarto anno di fila.
- 2014. Un ritiro nel primo GP australiano. Poi, praticamente, solo vittorie. Fino al titolo. La supremazia tecnica tedesca della Mercedes è netta: in Malesia Hamilton inizia a dominare, il che si traduce statisticamente nel suo primo Grand Chelem in carriera: pole position, giro veloce e testa del GP dal primo all'ultimo giro. Nella storia della F1 (statistiche aggiornate ad oggi) solo in 26 ce l'hanno fatta.
- 2015. Hamilton vince ancora, il secondo Mondiale di fila e il terzo personale, chiudendo nuovamente davanti a Rosberg in classifica. È la stagione dove eguaglia e poi supera l'idolo Senna per GP vinti. Se ne prende dieci in quell'anno, andando sempre a podio tranne che per due domeniche. Così Hamilton inizia a riscrivere la storia.
- 2016. Il tedesco parte in testa al Mondiale e ci resta fino al decimo weekend dell'anno, Hamilton lo passa tra undicesima e quattordicesima tappa ma poi torna dietro. E insegue. Lewis eguaglia e supera Prost (Messico e Brasile) al secondo posto della classifica dei piloti con più vittorie di tutti i tempi e tiene viva la corsa Mondiale. Vince tutte le ultime quattro ma non basta: a Rosberg basta chiudere sempre secondo alle sue spalle e gli strappa il titolo (per 5 punti).
- 2017, le rivalità. Son quelle che daranno vita ai Mondiali successivi, quelle con Vettel su Ferrari e poi con Verstappen su Red Bull. Il 2017 è un nuovo anno di gloria per Lewis che tornerà ancora sul tetto del mondo, per la quarta volta personale e terza su Mercedes. Ad agosto, in Belgio, ottiene la 68^ pole eguagliando Schumacher, a Monza lo supera definitivamente stabilendo il record assoluto per la Formula 1. È un nuovo dominio: Lewis si laurea campione con due Gran Premi d'anticipo.
- 2018. Altri primati, tantissimi: nel 2018 Hamilton chiude il Mondiale con 11 successi, 17 podi (così come nel 2015 e nel 2016, record condiviso anche con Vettel e Schumacher) e 408 punti, un nuovo primato storico in una stagione di F1. Ciliegina sulla torta: nell'ultima gara supera i tremila punti iridati, è il primo di sempre a farlo.
- 2019. Hamilton vince un nuovo Mondiale, migliorando se stesso e raggiungendo i tre titoli di fila come mai aveva fatto prima d'ora. A Silverstone, in casa, diventa il primo a vincerci sei volte. Si prende otto dei primi dodici GP, mancando la vittoria per due gare di fila tra Spa e Monza. Quelle due gare le vince Charles Leclerc.
- 2020. Il quarto titolo di fila, il sesto negli ultimi sette anni, il settimo personale, eguagliando Schumacher. Hamilton e la Mercedes non sembrano avere rivali: vince con 124 punti di margine sul secondo. Solo Verstappen nel 2022 e 2023 e Vettel nel 2013 hanno fatto meglio. Nella top 10 dei maggiori distacchi di sempre in un Mondiale il nome di Hamilton occupa metà della classifica…
- Nessuno come Lewis. 11 e 25 ottobre 2020, due date entrate nella storia del motorsport. Nella stagione dove Hamilton eguaglierà Schumacher per titoli iridati, tra Germania e Portogallo vince la corsa numero 91 e 92, diventando il pilota più vincente di sempre nella storia di questo sport, superando la leggenda Schumi. Sarà anche 161° podio in carriera, 31° su pista differente, altro primato, ottenendo anche la 45^ gara utile a punti e il 18º hat trick.
- 2021. Lewis è alla caccia della storia, dell'ottavo titolo Mondiale per diventare il numero uno in solitario. La Red Bull si è fatta sotto, la rivalità con Verstappen è senza esclusione di colpi. Si arriva all'ultimo GP di Yas Marina in parità. The winner takes it all, risuonano gli Abba: chi vince prende tutto. È un altro thriller, come in Brasile 2008, ma con un esito diverso per Hamilton…
- È subito contatto al primo giro, Hamilton è mandato fuori da Max, ma Lewis resta davanti vedendo lo striscione del traguardo, di un traguardo storico. Poi il turning point è l'incidente di Latifi a sette giri dalla fine: la Safety Car, Verstappen con le soft, i piloti sdoppiati solo dai primi due, infinite polemiche. Si torna a correre con un solo giro alla fine: Verstappen lo passa e vince il Mondiale.
- 2022-2023. Da quel giorno Lewis non si avvicinerà più a un nuovo titolo Mondiale. Il predominio tecnico avuto per anni dalla Mercedes, ora, è in mano alla Red Bull, che torna a dominare come negli anni di Vettel. Verstappen stravince, quasi sempre. Hamilton chiude sesto nel 2022 (peggior risultato di sempre) e terzo nell'ultimo Mondiale del 2023. Il 2024 non comincia benissimo, ma la Mercedes cresce e dopo la vittoria con Russell in Austria centra quella a Silverstone e in Belgio con Lewis.
- 2024, digiuno interrotto. Dopo due anni e mezzo di digiuno, Hamilton è tornato! Sir Lewis vince a casa sua, a Silverstone, nell'ultima gara disputata qui con Mercedes prima del suo passaggio alla Ferrari dal 2025. Il pilota britannico ha trionfato su questo tracciato per la nona volta e scritto un'altra pagina di una storia favolosa della F1.
- 2025, prima stagione con la Ferrari. Annata terribilmente complicata, con l'unica gioia della Sprint vinta in Cina. Chiude 6° in classifica con 156 punti.
pubblicità