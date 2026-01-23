La Ferrari si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Leclerc e Hamilton

Introduzione

La Rossa pronta a ripartire con Charles e Lewis per il Mondiale 2026. Nel giorno in cui scopriremo livrea e forme della nuova SF-26, ripercorriamo le tappe principali delle carriere dei piloti Ferrari. Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, LA DIRETTA DELLA PRESENTAZIONE FERRARI IN LIVE STREAMING