L’olandese ha dovuto abdicare dopo quattro titoli consecutivi, non è bastata una rimonta fantascentifica nella seconda parte di stagione che lo ha portato a chiudere appena due punti dietro a Norris. Nonostante la stagione che ha visto McLaren come macchina dominante, Max ha chiuso il 2025 con il maggior numero di pole e vittorie, otto. Pilota più giovane a correre un GP, pilota più giovane a vincerne uno, pilota ad aver vinto più gare in una stagione (19, nel 2023). Elencare tutti i record di Max in undici stagioni richiederebbe due pagine, ma è l’unico in griglia ad aver aperta una striscia di 10 anni consecutivi con un successo all’attivo. Dopo aver dovuto lasciare il numero 1, non è tornato al 33, scegliendo il 3, suo numero preferito ma occupato al suo esordio dall’ex compagno di Daniel Ricciardo. Dodicesima stagione alle porte, conta 233 partenze con 71 vittorie (terzo all-time dietro Hamilton a 105 e Schumacher a 91) e 127 podi. Per lui anche 48 pole position.