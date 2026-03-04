Offerte Sky
F1, aspettando il GP d'Australia: Kimi Antonelli e Matteo Bobbi si 'sfidano' a tennis

LA FOTO

Un attimo di svago in una vigilia di F1 strana, resa pesante dal nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. I piloti, arrivati alla spicciolata per le limitazioni ai voli, nelle giornate che li hanno separati dall’attività in pista, si sono divisi tra kart, allenamenti, partite di tennis. In una di queste è stato protagonista il nostro Matteo Bobbi con Kimi Antonelli: era una 'promessa' fatta dopo i test in Bahrain, ma anche un momento per cogliere serenità e concentrazione del driver Mercedes

