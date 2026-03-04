Offerte Sky
Ferrari, il team principal Vasseur il GP Australia: "Concentrazione e umiltà"

FERRARI

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, alla vigilia del primo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1: "Ci sono tante incognite, ma a Melbourne avremo la prima vera occasione per valutare la nostra competitività". Tutto il il GP d'Australia in diretta su Sky e in streaming su NOW

"I test in Bahrain ci hanno permesso di completare un buon numero di chilometri e raccogliere dati preziosi per migliorare la nostra comprensione della SF-26. Abbiamo lavorato in modo metodico su diverse aree chiave e raccolto molte informazioni utili. Le condizioni dei test non sono mai del tutto rappresentative e Melbourne sarà la prima vera occasione per valutare la nostra competitività rispetto agli avversari. Come sempre a inizio stagione, ci sono molte incognite: noi affronteremo il weekend con concentrazione e umiltà". Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur, sul sito del Cavallino rampante, a pochi giorni dal debutto della stagione di F1, a Melbourne. 

 

