Ferrari, Hamilton: "Qui da vent'anni e sono ancora affamato, il sogno continua"

La vigilia del Mondiale 2026 raccontata dal pilota britannico della Ferrari su Instagram: "Sempre grato per le lezioni, i momenti di tranquillità, il caos e le persone che mi hanno aiutato a inseguire e realizzare i miei sogni. Sono grato a chi ha dubitato e a chi ha cercato di buttarmi giù. Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno". La F1 è tutta live u Sky e in streaming su NOW

"Venti stagioni in Formula 1. È difficile anche solo comprendere la realtà di quel numero. Tutto è iniziato con un sogno. Un sogno che alcuni definivano ridicolo e che dicevano non avrebbe mai portato a nulla. Nonostante ciò, il sogno non è mai cambiato e non ho mai smesso di inseguirlo". Parola di Lewis Hamilton che alla vigilia del primo Gran Premio del 2026 in Australia affida a Instagram un bilancio sulla sua lunga e fortunata carriera costellata da 7 titoli Mondiali, 105 vittorie e 104 pole. "Vent'anni pieni di alti incredibili e bassi brutali, con più errori di quanti ne possa contare . Ma quegli errori hanno reso il viaggio ancora più dolce. Hai nelle mani il tuo destino. Tutto ciò di cui hai bisogno per avere successo è dentro di te. Avrai bisogno di aiuto lungo il cammino, come me, ma quella scintilla, quel fuoco, è già dentro di te". Infine il sette volte campione del mondo alla seconda stagione con la Ferrari dopo aver cominciato con la McLaren proprio a Melbourne e illuminato per molti anni la stella della Mercedes: "Sarò eternamente grato per le lezioni, i momenti di tranquillità, il caos e le tante persone che mi hanno aiutato a inseguire e realizzare i miei sogni. Sono grato a chi ha dubitato e anche a chi ha cercato di buttarmi giù. Sono ancora qui, 20 anni dopo, ancora in piedi, ancora affamato, ancora concentrato sul sogno. Senza freni". 

FORMULA 1: ALTRE NEWS