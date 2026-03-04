Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, GP Australia: il commento di Mara Sangiorgio verso la gara a Melbourne

MONDIALE 2026
Mara Sangiorgio

Mara Sangiorgio

Il Mondiale ha inizio. L'inverno appena passato è stato breve e intenso e anche i novi giorni effettivi di lavoro dei test tra Barcellona e Bahrain non hanno dato tutte le risposte. Anzi, hanno aperto altre discussioni. Ma la nuova era della Formula 1 sta davvero per cominciare... La F1 2026 è live su Sky e in streaming su NOW

'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!

Frastornata e frastornante. A spizzichi e bocconi e con più difficoltà logistiche che mai la Formula 1 si è finalmente data appuntamento a Melbourne, dove sta per iniziare il fine settimana del 40^ GP d’Australia. E' già il trovarsi qui, dall'altra parte del mondo per i più, che sancisce l’inizio di qualcosa di importante, si vive questa sensazione nel paddock del circuito che gioca a nascondino tra alberi e lago dell’Albert Park. L'inverno appena passato per tutti è stato breve e intenso e anche i novi giorni effettivi di lavoro dei test tra Barcellona e Bahrain non hanno dato tutte le risposte, anzi, hanno aperto altre discussioni.

La certezza è avere davanti il primo weekend della stagione, con monoposto e power unit rivoluzionati, su una pista che si presenta come una delle prove subito più estreme e critiche per la nuova Formula 1: tanto tempo speso sul gas completamente aperto, poche frenate e limitate opportunità di recupero energetico

I piloti, in attesa di salire in macchina, si dividono tra kart, allenamenti, partite di tennis e riunioni con gli ingegneri per entrare anche a livello mentale sempre più in questo nuovo mondo dove più nulla può essere lasciato al caso. Indugiando ancora sui volti poco nascosti si intravedono i mezzi sorrisi di Russell e Antonelli, imperturbabilità di Leclerc e Hamilton in attesa di capire il reale potenziale del loro pacchetto contro chi è dato per favorito. Poi c’è la serenità appena acquisita da campione nel mondo, ma che è già in discussione in questo vero anno zero.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Hamilton: "Ferrari ha tutto per vincere Mondiale"

ferrari

Il pilota britannico della Ferrari al 'Corriere della Sera': "Il mio traguardo l’anno scorso era...

IndyCar, Palou vince la prima a St. Petersburg

indycar

Nascosto ad inizio gara, poi pungente nei momenti cruciali. Così Alex Palou ha messo la firma sul...

Crisi Iran, le ripercussioni sullo sport

blog

erzo giorno di conflitto in Medio Oriente dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti verso l'Iran,...

Leclerc sposo: le nozze con Alexandra Saint Mleux

VIDEO

Charles Leclerc e la sua Alexandra si sono sposati. Rito civile (per ora) a Monte-Carlo, dove...

Attacco Iran, spazi aerei chiusi: ripercussioni F1

LA SITUAZIONE

L'operazione congiunta di Stati Uniti e Israele ha un riflesso anche sulla Formula 1: spazi aerei...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS