Frastornata e frastornante. A spizzichi e bocconi e con più difficoltà logistiche che mai la Formula 1 si è finalmente data appuntamento a Melbourne, dove sta per iniziare il fine settimana del 40^ GP d’Australia. E' già il trovarsi qui, dall'altra parte del mondo per i più, che sancisce l’inizio di qualcosa di importante, si vive questa sensazione nel paddock del circuito che gioca a nascondino tra alberi e lago dell’Albert Park. L'inverno appena passato per tutti è stato breve e intenso e anche i novi giorni effettivi di lavoro dei test tra Barcellona e Bahrain non hanno dato tutte le risposte, anzi, hanno aperto altre discussioni.
La certezza è avere davanti il primo weekend della stagione, con monoposto e power unit rivoluzionati, su una pista che si presenta come una delle prove subito più estreme e critiche per la nuova Formula 1: tanto tempo speso sul gas completamente aperto, poche frenate e limitate opportunità di recupero energetico.
I piloti, in attesa di salire in macchina, si dividono tra kart, allenamenti, partite di tennis e riunioni con gli ingegneri per entrare anche a livello mentale sempre più in questo nuovo mondo dove più nulla può essere lasciato al caso. Indugiando ancora sui volti poco nascosti si intravedono i mezzi sorrisi di Russell e Antonelli, imperturbabilità di Leclerc e Hamilton in attesa di capire il reale potenziale del loro pacchetto contro chi è dato per favorito. Poi c’è la serenità appena acquisita da campione nel mondo, ma che è già in discussione in questo vero anno zero.