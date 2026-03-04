Il Mondiale ha inizio. L'inverno appena passato è stato breve e intenso e anche i novi giorni effettivi di lavoro dei test tra Barcellona e Bahrain non hanno dato tutte le risposte. Anzi, hanno aperto altre discussioni. Ma la nuova era della Formula 1 sta davvero per cominciare... La F1 2026 è live su Sky e in streaming su NOW

Frastornata e frastornante. A spizzichi e bocconi e con più difficoltà logistiche che mai la Formula 1 si è finalmente data appuntamento a Melbourne, dove sta per iniziare il fine settimana del 40^ GP d’Australia. E' già il trovarsi qui, dall'altra parte del mondo per i più, che sancisce l’inizio di qualcosa di importante, si vive questa sensazione nel paddock del circuito che gioca a nascondino tra alberi e lago dell’Albert Park. L'inverno appena passato per tutti è stato breve e intenso e anche i novi giorni effettivi di lavoro dei test tra Barcellona e Bahrain non hanno dato tutte le risposte, anzi, hanno aperto altre discussioni.