L'Uomo della domenica, Enzo Ferrari

La nuova puntata de "L’Uomo della Domenica" racconta Enzo Ferrari, il Signore delle Rosse che ha messo il motore ai sogni. Un viaggio tra trionfi leggendari e intime sconfitte, nell’avventura umana e visionaria dell’uomo diventato mito, sinonimo di velocità, lusso ed eccellenza, capace di distribuire felicità, trascurando di regolarne un po’ anche a se stesso. Da venerdì 6 marzo su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand FORMULA 1, LECLERC:"SERVE MASSIMIZZARE PER ARRIVARE AL RISULTATO"

Il Signore delle Rosse che ha messo il motore ai sogni. L’eroe italiano che ha trasformato il Novecento nel suo personale autodromo. Ma anche l’uomo segnato da lutti, processi, contraddizioni, da un’esistenza vissuta "tra gloria e tragedie»". La nuova puntata de L’Uomo della Domenica – Discorso su due piedi racconta Enzo Ferrari. Un ritratto in chiaroscuro che intreccia trionfi e cadute, visione industriale e fragilità intime. "La passione non è cieca, è visionaria", come ricorda Porrà, citando Stendhal. Chiave perfetta per comprendere il Drake: un uomo che ha fatto della perseveranza una missione assoluta.

Immagini d'archivio e testimonianze autorevoli Attraverso immagini d’archivio e testimonianze autorevoli, prende forma un racconto stratificato. Leo Turrini ne sottolinea l’intuizione rivoluzionaria; Umberto Zapelloni e Luca Dal Monte ripercorrono la forza e le ombre di una leadership capace di resistere anche alla tempesta giudiziaria seguita alla tragedia della Mille Miglia del 1957, quando Ferrari fu accusato di omicidio plurimo colposo e poi assolto con formula piena; Luca Cordero di Montezemolo restituisce il lato più umano e insieme più esigente del Commendatore: "Sapeva tirare fuori il massimo dai collaboratori"; mentre Ivan Capelli racconta l’incontro con un uomo capace di indirizzare scelte decisive per una carriera. Ne emerge il profilo di un capo carismatico, "agitatore di uomini", convinto che "il prezzo del successo può essere terribile".

Rivalità e passioni di Enzo Ferrari Il programma attraversa le rivalità con Ford e l’alleanza con Agnelli, l’amore assoluto per Villeneuve, il rapporto complesso con Lauda, la devozione per Maranello e l’ossessione per il lavoro. Fino al trionfo postumo del 2000, quando la Ferrari torna campione del mondo e il mito del fondatore sembra riaccendersi nel rombo dei motori. "Io sono uno che ha sognato di essere Enzo Ferrari… ma se mi venisse proposto di rifare tutto direi di no, perché ho sofferto troppo". È forse questa la frase che più di ogni altra restituisce la grandezza e il peso di una vita spesa per inseguire l’assoluto. Un viaggio dentro l’epica italiana del Novecento, per rivivere la storia della Rossa tanto amata dagli Italiani, e per scoprire il ritratto di un uomo che ha saputo trasformare un sogno in mito, pagando fino in fondo il prezzo della propria ossessione. Una figura dal fascino senza tempo. Per i trionfi in pista, per le auto del desiderio. Ovunque, sinonimo di velocità, lusso, eccellenza. Un'avventura, la sua, da lucido visionario, segnata da conquiste leggendarie e qualche intima sconfitta. "Date a un bambino un foglio di carta, dei colori e chiedetegli di disegnare un'automobile. Sicuramente la farà rossa".