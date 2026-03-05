Attenzione alta a Milano in vista delle Paralimpiadi, in programma dal 6 al 15 marzo, in particolare per gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. Durante la seduta del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Sgaraglia, con il sindaco Sala, i referenti della Fondazione Milano-Cortina 2026 e i vertici delle forze di polizia, sono state esaminate in modo "approfondito" le misure di sicurezza in vista della manifestazione che coinvolge l'Ice Hockey Arena di Santa Giulia. In particolare, è stata messa a punto una attività di vigilanza "articolata" alla luce della situazione internazionale per garantire il rafforzamento "massimo" dei servizi di controllo, mentre si intensificano le misure di sicurezza sui diversi obiettivi sensibili. Intanto sono stati resi noti i numeri ufficiali dei Giochi. Sono 613 tra atleti e guide, in rappresentanza di 57 Nazioni, che risultano iscritti. Lo sport più partecipato sarà il para sci nordico con 168 atleti, seguito dal para sci alpino con 164, quindi para ice hockey con 135, para biathlon con 107. Molto numerose sono le delegazioni di Cina con 70 atleti e Stati Uniti con 68. L'Italia ha convocato 42 atleti. La squadra dell'Ucraina ha iscritto 25 atleti. La Russia sarà presente con 6 atleti e la Bielorussia con 4. Alle Paralimpiadi ci sarà anche un atleta dell'Iran, Aboulfazl Khatibi Mianaei, 23 anni, atleta dello sci nordico originario di Fereydunkenar sulle rive del mar Caspio.