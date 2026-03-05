Offerte Sky
F1, Stroll shock sull’Aston Martin: "È come sedersi su una sedia elettrica"

Formula 1

Il problema vibrazioni trasmesse dal motore al volante dell'Aston Martin continua a creare disagi ai piloti. L'ultima denuncia è quella di Lance Stroll: "Non so come dare l'idea: è una vibrazione molto fastidiosa e dà fastidio al motore, ma anche alle persone a bordo dell'audio"

LE PAROLE DI ADRIAN NEWEY - GP AUSTRALIA, LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

Un'immagine molto forte per descrivere un disagio. La prima Aston Martin di Adrian Newey non è partita con il piede giusto. Il problema più forte sembra quello delle forti vibrazioni trasmesse dal motore al volante. "Come sedersi su una sedia elettrica", ha detto Lance Stroll nell’immediata vigilia della prima gara della stagione. Attesa al debutto a Melbourne, la vettura progettata da Newey presenta diversi problemi di affidabilità.

"Rischio danni alle mani dei piloti"

Come ha riferito Adrian Newey, le forti vibrazioni trasmesse dal motore al volante rischierebbero infatti di provocare "danni alle mani dei piloti". Se la situazione non sarà risolta, Alonso - che pure si è detto ottimista - e Stroll non potranno completare più di una ventina di giri domenica. Esplicito Stroll. "Non so come dare l'idea con un paragone: immagino che sedersi su una sedia elettrica e venire fulminati non sia cosi' lontano... È una vibrazione molto fastidiosa e fa male al motore, ma anche alle persone a bordo dell'auto", ha spiegato il pilota canadese. 

