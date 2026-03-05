Il problema vibrazioni trasmesse dal motore al volante dell'Aston Martin continua a creare disagi ai piloti. L'ultima denuncia è quella di Lance Stroll: "Non so come dare l'idea: è una vibrazione molto fastidiosa e dà fastidio al motore, ma anche alle persone a bordo dell'audio"

"Rischio danni alle mani dei piloti"

Come ha riferito Adrian Newey, le forti vibrazioni trasmesse dal motore al volante rischierebbero infatti di provocare "danni alle mani dei piloti". Se la situazione non sarà risolta, Alonso - che pure si è detto ottimista - e Stroll non potranno completare più di una ventina di giri domenica. Esplicito Stroll. "Non so come dare l'idea con un paragone: immagino che sedersi su una sedia elettrica e venire fulminati non sia cosi' lontano... È una vibrazione molto fastidiosa e fa male al motore, ma anche alle persone a bordo dell'auto", ha spiegato il pilota canadese.