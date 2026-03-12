Offerte Sky
F1, la Fia effettua controlli sulla Mercedes di Russell: il comunicato

Mercedes
©Ansa

La Fia ha annunciato che, dopo il GP d'Australia di settimana scorsa, la Mercedes di George Russell è stata sorteggiata per controlli aggiuntivi sull'ala anteriore, senza riscontrare criticità regolamentari. La Formula 1 prosegue con il GP di Cina, in diretta nel weekend su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, I TEMI ALLA VIGILIA DEL WEEKEND

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fia ha confermato di aver effettuato controlli approfonditi sulla Mercedes di George Russell al termine del Gran Premio d'Australia, vinto proprio dal pilota inglese. Come si legge nel comunicato: "La macchina numero 63 è stata scelta casualmente tra le prime dieci monoposto per analisi fisiche più approfondite. Sono stati revisionati i componenti del sistema di aggiustamento dell'ala anteriore, per verificare la loro conformità con il regolamento". La Mercedes, rende noto la Fia, ha passato con successo i controlli: non sembrano esserci, dunque, problemi all'orizzonte per la scuderia tedesca.

