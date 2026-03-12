Ferrari, Hamilton: "Gap non impossibile da chiudere con Mercedes, fiducioso nel mio team"FERRARI
Il britannico della Ferrari nel giovedì di Shanghai: "La Mercedes sembra veramente forte e può avere un gap anche maggiore. Ma non è un gap impossibile da chiudere, sono fiducioso nel mio team". Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Lewis Hamilton resta fiducioso. Dopo la gara d'esordio in Australia, il britannico della Ferrari è printo alla sfida in Cina: "Se mi divertono le nuove macchine? Molto divertito la scorsa settimana. La Mercedes sembra veramente forte e può avere un gap anche maggiore. Ma non è un gap impossibile da chiudere, sono fiducioso nel mio team".
Hamilton: "Possiamo estrarre di più dal pacchetto che abbiamo"
"Il layout di Shanghai può aiutarci? Molto presto per dirlo. Siamo stati 8 decimi indietro in qualifica, non li trovi in soli 4 giorni. McLaren alzerà il passo, la Red Bull sarà della battaglia. Mi aspetto Mercedes ancora avanti e molto veloce ma penso che possiamo estrarre di più dal pacchetto che abbiamo. Non sicuro 8 decimi, ma sicuro di più".
Hamilton sul motore Mercedes: "Non so da dove arrivi la loro forza, fiero di ciò che facciamo noi"
"Difficile dire da dove arrivi la loro forza. Possono essere più efficienti, caricare meglio la batteria. Non dobbiamo preoccuparci di cosa fanno gli altri ma lavorare duramente noi. Sono fiero del lavoro dei ragazzi, del motore che abbiamo e di come continuano a sviluppare".