Il britannico della Ferrari nel giovedì di Shanghai: "La Mercedes sembra veramente forte e può avere un gap anche maggiore. Ma non è un gap impossibile da chiudere, sono fiducioso nel mio team".

Lewis Hamilton resta fiducioso. Dopo la gara d'esordio in Australia, il britannico della Ferrari è printo alla sfida in Cina: "Se mi divertono le nuove macchine? Molto divertito la scorsa settimana. La Mercedes sembra veramente forte e può avere un gap anche maggiore. Ma non è un gap impossibile da chiudere, sono fiducioso nel mio team".

Hamilton: "Possiamo estrarre di più dal pacchetto che abbiamo" "Il layout di Shanghai può aiutarci? Molto presto per dirlo. Siamo stati 8 decimi indietro in qualifica, non li trovi in soli 4 giorni. McLaren alzerà il passo, la Red Bull sarà della battaglia. Mi aspetto Mercedes ancora avanti e molto veloce ma penso che possiamo estrarre di più dal pacchetto che abbiamo. Non sicuro 8 decimi, ma sicuro di più".