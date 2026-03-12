Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ferrari, Hamilton: "Gap non impossibile da chiudere con Mercedes, fiducioso nel mio team"

FERRARI

Il britannico della Ferrari nel giovedì di Shanghai: "La Mercedes sembra veramente forte e può avere un gap anche maggiore. Ma non è un gap impossibile da chiudere, sono fiducioso nel mio team". Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, COME SEGUIRE IL GP CINA LIVE SU SKY

Lewis Hamilton resta fiducioso. Dopo la gara d'esordio in Australia, il britannico della Ferrari è printo alla sfida in Cina: "Se mi divertono le nuove macchine? Molto divertito la scorsa settimana. La Mercedes sembra veramente forte e può avere un gap anche maggiore. Ma non è un gap impossibile da chiudere, sono fiducioso nel mio team".

Hamilton: "Possiamo estrarre di più dal pacchetto che abbiamo"

"Il layout di Shanghai può aiutarci? Molto presto per dirlo. Siamo stati 8 decimi indietro in qualifica, non li trovi in soli 4 giorni. McLaren alzerà il passo, la Red Bull sarà della battaglia. Mi aspetto Mercedes ancora avanti e molto veloce ma penso che possiamo estrarre di più dal pacchetto che abbiamo. Non sicuro 8 decimi, ma sicuro di più".

Hamilton sul motore Mercedes: "Non so da dove arrivi la loro forza, fiero di ciò che facciamo noi"

"Difficile dire da dove arrivi la loro forza. Possono essere più efficienti, caricare meglio la batteria. Non dobbiamo preoccuparci di cosa fanno gli altri ma lavorare duramente noi. Sono fiero del lavoro dei ragazzi, del motore che abbiamo e di come continuano a sviluppare".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Hamilton: "Gap con Mercedes si può colmare"

FERRARI

Il britannico della Ferrari nel giovedì di Shanghai: "La Mercedes sembra veramente forte e può...

Leclerc: "Più vicini a Mercedes in Cina"

FERRARI

Il monegasco verso la sfida di Shanghai, dove arriva anche la Sprint Race: "Mi aspetto una Rossa...

Verstappen: "Kimi può lottare per il titolo"

RED BULL

L'olandese della Red Bull dà un coniglio a Kimi per la lotta al titolo: "Sia costante". E sulle...

Alonso: "Siamo in modalità sopravvivenza'

ASTON MARTIN

Il pilota spagnolo sul momentaccio dell'Aston Martin: "I problemi non si risolveranno...

GP Cina al via: piloti alle 13 in STREAMING

GUIDA TV

Da Melbourne a Shanghai: la Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS