Il monegasco verso la sfida di Shanghai, dove arriva anche la Sprint Race: "Mi aspetto una Rossa più vicina alla Mercedes. Doppio lavoro con la gara breve, sfida enorme per tutti". E parla anche di gestione batteria e ala 'macarena'. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

