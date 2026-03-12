Ferrari, Leclerc: "Mi aspetto di essere più vicino alla Mercedes, in qualifica e in gara"FERRARI
Il monegasco verso la sfida di Shanghai, dove arriva anche la Sprint Race: "Mi aspetto una Rossa più vicina alla Mercedes. Doppio lavoro con la gara breve, sfida enorme per tutti". E parla anche di gestione batteria e ala 'macarena'. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW
"Mi aspetto di essere più vicino in qualifica perché a Melbourne non abbiamo estratto potenziale. In gara sicuramente più vicini...". Sono le parole di Charles Leclerc nel giovedì del GP Cina, dove la Formula 1 ha inaugurato il secondo weekend della stagione. Il pilota della Ferrari spiega la preparazione del team all'appuntamento che raddoppia con la Sprint Race di sabato: "C'è molto lavoro in background per un weekend del genere, doppio lavoro visto che c'è la Sprint. Una sfida enorme per tutti".
Leclerc sulla gestione della batteria: "Abbiamo un'idea"
"Abbiamo un'idea sulla gestione della batteria. Bisogna comunque vedere dove gli avversari lo faranno, dove useranno il boost. Vorremmo sorprendere i nostri competitiors. Ala 'macaraena'? Per ora non lo so sove la useremo (ride). Non voglio dirvelo? Esatto...".