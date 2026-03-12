Verstappen: "Ho parlato con Formula 1 e con Fia. La Red Bull ha potenziale"

Max Verstappen ha parlato, alla vigilia del GP Cina, del gap che c'è tra Red Bull e i top team al momento. Il pilota olandese ha svelato anche di aver avuto colloqui con la Fia sul nuovo regolamento della F1. Il weekend di Shanghai sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW VERSTAPPEN, IL SALUTO A DISTANZA CON ANTONELLI

Dopo un primo weekend in Australia difficile, Max Verstappen è arrivato in Cina e ha parlato in conferenza stampa rivelando i suoi pensieri sulla nuova Red Bull. Come riporta il suo sito ufficiale, verstappen.com, Super Max ha detto: "La RB22 ha tanto potenziale, dipende da quanto ne tiriamo fuori. Il gap la scorsa settimana è stato importante anche in gara. Sarei arrivato al massimo quinto se fossi partito più avanti. Mercedes è in un'ottima posizione e Ferrari in qualifica si è messa dove voleva, mentre in gara era chiaro che non avessimo una chance contro di loro. Vedremo nelle prossime gare se riusciremo a diminuire il ritardo". Verstappen ha riflettuto anche su quanto le caratteristiche dei vari tracciati influenzino le prestazioni delle macchine: "È impossibile da dire, è come una giungla là fuori. Speriamo di essere più vicini rispetto a Melbourne ma non possiamo lottare per le prime posizioni".

"Regolamento, ho parlato con la F1 e la Fia" Verstappen non ha nascosto, in più occasioni, qualche perplessità nei confronti del nuovo regolamento, ma ha rivelato di aver già discusso a riguardo con le autorità della Formula 1: "Mi piacerebbe godermi le corse un po' di più. È un paradosso, perchè mi piace lavorare con tutti nel team e nel dipartimento power unit. Ho avuto conversazioni con la Formula 1 e la Fia e penso che ci potremmo muovere nella giusta direzione per migliorare le cose. Questa stagione sarà difficile, ma speriamo di fare un passo in avanti il prossimo anno. Ci sono un paio di opzioni sotto esame".