Doriane Pin ai test Mercedes: "Esperienza irreale"

La pilota francese la scorsa settimana ha guidato la Mercedes W12 che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ha vinto il campionato di Formula 1 nel 2021. Duecento chilometri per testare la vecchia monoposto e, in particolare, per verificare le sue abilità di pilota rispetto a quelle ottenute dai due colleghi maschi. "Guidare una vettura di F1 per la prima volta è stato irreale. È stata un'opportunità unica e ho fatto in modo di godermi al massimo la giornata"

In pochi al mondo possono dire di aver completato settantasei giri sulla pista di Silverstone con una monoposto di Formula 1. Figuriamoci se si hanno soltanto 22 anni e, soprattutto, se si è donna. Doriane Pin, campionessa della F1 Academy, ci è riuscita: in attesa che riparta il Circus domenica prossima a Miami dopo il lungo stop a causa dell'annullamento delle gare in Barhein e Arabia, la pilota francese la scorsa settimana ha guidato la Mercedes W12 che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ha vinto il campionato di Formula 1 nel 2021. Duecento chilometri per testare la vecchia monoposto e, in particolare, per verificare le sue abilità di pilota rispetto a quelle ottenute dai due colleghi maschi.

"Contenta di dimostrare di cosa sono capace" "Guidare una vettura di F1 per la prima volta è stato irreale. È stata un'opportunità unica e ho fatto in modo di godermi al massimo la giornata - ha detto Pin - Sebbene il fatto di essere una donna pilota non mi definisca, è stato bello mostrare ciò che possiamo fare. La W12 è ovviamente molto diversa dalle altre auto che ho potuto guidare. Tutto è diverso, più grande e più potente. Sona contenta di essere riuscito a a prendere fiducia giro dopo giro e a dimostrare di cosa sono capace".