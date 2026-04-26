Sebastian Vettel, 4 volte campione di F1 ed ex pilota Ferrari, ha completato la Maratona di Londra sotto le 3 ore in 2:59:08. L'ex pilota tedesco ha partecipato per raccogliere fondi a favore dell'organizzazione 'Brain & Spine Foundation', co-fondata dal celebre medico di F1 Sid Watkins, e del fondo di solidarietà 'Grand Prix Trust', creato dal 3 volte campione Jackie Stewart. La F1 torna il 1° maggio a Miami: in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA STORIA DI MICHELE ALBORETO: 25 ANNI FA IL SUO ADDIO