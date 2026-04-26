Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Vettel torna a correre... la Maratona di Londra. E raccoglie soldi per beneficenza

chi si rivede
Foto Instagram @wearetherace

Sebastian Vettel, 4 volte campione di F1 ed ex pilota Ferrari, ha completato la Maratona di Londra sotto le 3 ore in 2:59:08. L'ex pilota tedesco ha partecipato per raccogliere fondi a favore dell'organizzazione 'Brain & Spine Foundation', co-fondata dal celebre medico di F1 Sid Watkins, e del fondo di solidarietà 'Grand Prix Trust', creato dal 3 volte campione Jackie Stewart. La F1 torna il 1° maggio a Miami: in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA STORIA DI MICHELE ALBORETO: 25 ANNI FA IL SUO ADDIO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Vettel torna a correre... la Maratona di Londra

chi si rivede

Sebastian Vettel, 4 volte campione di F1 ed ex pilota Ferrari, ha completato la Maratona di...

Jos Verstappen, incidente nei rally: pilota illeso

rally vallonia

Jos Verstappen è rimasto coinvolto in un incidente durante il Rally della Vallonia: schianto...

Doriane Pin ai test Mercedes: "Esperienza irreale"

Formula 1

La pilota francese la scorsa settimana ha guidato la Mercedes W12 che con Lewis Hamilton e...

Wings for life, Racing Bulls e Faenza protagoniste

L'INIZIATIVA

Una bellissima iniziativa, una corsa di beneficienza che vede in prima fila anche Racing Bulls...

F1 in Turchia: l'incidente Webber-Vettel nel 2010

te lo ricordi?

La F1 ha annunciato il ritorno in calendario a partire dalla prossima stagione della Turchia. Uno...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS