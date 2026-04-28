Il direttore tecnico Fia ha parlato in una conferenza con la stampa italiana delle modifiche al regolamento che debutteranno al Gp di Miami, in programma dall'1 al 3 maggio in diretta su Sky e in streaming su NOW: "Non serviva una rivoluzione ma solo qualche novità mirata, perché il livello di spettacolo è alto". Ha poi smentito le polemiche su un possibile imbroglio della Mercedes: "Una delle classiche isterie che potevano essere più contenute". E ha spiegato come funzionerà l'Aduo F1, DOVE ERAVAMO RIMASTI

Ad oltre un mese dall'ultima gara in Giappone, la Formula 1 si prepara a tornare in pista. Dopo la cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita, sarà Miami ad ospitare la quarta tappa del 2026. Fin qui, il nuovo regolamento ha regalato gare più combattute, ma ha ricevuto diverse critiche per la gestione dell'energia in qualifica e la sicurezza in gara, resa incerta dalla differenza tra le velocità di avvicinamento delle vetture. In Florida debutterà il regolamento modificato (qui puoi leggere cosa cambia nel dettaglio) e Nikolas Tombazis, direttore tecnico del reparto monoposto Fia, ha spiegato la situazione in una conferenza con la stampa italiana. "Avevamo già in mente di fare una revisione dopo qualche gara sapendo che il bilanciamento fra motore termico ed elettrico avrebbe comportato sfide enormi. Il primo problema riguarda la qualifica: i piloti devono essere messi in condizione di spingere di più. Il secondo riguarda le partenze a causa delle diverse dimensioni dei turbo. Il terzo punto, anche questo di sicurezza, verte sulla differenza di velocità delle vetture in varie fasi (che ha portato all'incidente di Bearman in Giappone, ndr). E il quarto riguarda la potenza disponibile sul bagnato: molti piloti ci hanno detto che poteva essere eccessiva. Allo stesso tempo non serviva una rivoluzione ma soltanto qualche novità mirata, perché il livello di spettacolo delle prime tre gare è stato alto. Questo è soltanto un primo 'pacchetto': continueremo a monitorare per capire in quale altra area si potrà mettere mano se necessario. Dobbiamo essere pronti a soddisfare le richieste di chi spende miliardi per partecipare in F1. Ma va anche detto che in questo ciclo c’è stata una forte spinta dei costruttori sull’elettrico per ottenere un rapporto 50:50 e forse questa scelta è stata sopravvalutata. Ci vogliono diversi anni di progettazione, quindi bisogna iniziare a dare indicazioni molto presto. Per fare qualcosa di diverso per il futuro bisogna parlarne adesso. È tutto sul tavolo, anche motori più semplici".

"Nessun aiuto alla guida in partenza. Ci saranno penalità" Entrando nel dettaglio, per le partenze è stato sviluppato un nuovo sistema di 'rilevamento di partenza a bassa potenza', in grado di identificare le vetture con un'accelerazione troppo bassa e attivare automaticamente l'erogazione di potenza dell'Mgu-k per ridurre i rischi, senza introdurre alcun vantaggio sportivo. "Non sarà un'assistenza alla guida: se un pilota scatta male, non riuscirebbe comunque a superare gli altri. Se resta piantato, invece, è un modo per scongiurare pericoli (come quando in Australia Colapinto aveva evitato per un soffio la vettura di Lawson praticamente ferma, ndr). Per evitare che qualcuno possa trarre vantaggio in modo scorretto, sono state pensate delle penalità: passaggio obbligatorio ai box se il sistema viene attivato in modo volontario quando non ci sono le condizioni. Nelle prossime gare verrà solamente provato: dobbiamo essere sicuri che non generi effetti collaterali che vadano a creare altri problemi e servono un po' di prove con i team per questo".

"Mercedes? Non accetto critiche che stessero barando" Da giugno, poi, il rapporto di compressione verrà misurato a caldo oltre che a temperatura ambiente, come deciso a febbraio dopo le polemiche su un presunto imbroglio da parte della Mercedes. "E' un tema che è stato ingigantito, non credo che meritasse neanche un centesimo dell’attenzione che gli è stata dedicata: mi è sembrata una delle classiche isterie che potevano essere molto più contenute", ha commentato Tombazis. "Non abbiamo mai creduto che qualcuno volesse barare, abbiamo sempre seguito il loro progetto. Alcune scelte avevano cercato di modificare il rapporto di compressione con temperature più favorevoli ed erano legali. Abbiamo preso delle decisioni a fine febbraio per fare in modo che non si scatenasse una corsa alla ricerca di soluzioni che sarebbero andate contro lo spirito dello sport. È una cosa che facciamo spesso di fronte a certe situazioni: non le vietiamo, ma evitiamo che si trascinino troppo a lungo. Non accetto critiche secondo cui qualcuno stesse cercando di imbrogliare, anche se le soluzioni forse erano fuori dalle intenzioni del regolamento".