Wings for life, Racing Bulls e Faenza protagoniste

Una bellissima iniziativa, una corsa di beneficienza che vede in prima fila anche Racing Bulls per raccogliere fondi da indirizzare alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale per la fondazione Red Bull 'Wings for life'. Si partecipa, correndo o camminando tutti insieme, tutti lo stesso giorno alla stessa ora e in tutto il mondo. E quest'anno protagonista anche la factory di Faenza

Il prossimo 10 maggio 2026, gli appassionati di motorsport avranno un motivo davvero speciale per infilarsi le scarpe da running: per la prima volta nella storia della Wings for Life World Run, la città di Faenza ospiterà un'App Run Event nei pressi della factory di Visa Cash App Racing Bulls. I dipendenti, tifosi e la comunità locale avranno così la possibilità di vivere un'esperienza unica nel cuore di uno dei team nella griglia del Mondiale di Formula 1.