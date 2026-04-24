Wings for life, Racing Bulls e Faenza protagoniste

Wings for life, anche Racing Bulls e Faenza protagoniste della corsa che 'unice il mondo'L'INIZIATIVA
Una bellissima iniziativa, una corsa di beneficienza che vede in prima fila anche Racing Bulls per raccogliere fondi da indirizzare alla ricerca sulle lesioni del midollo spinale per la fondazione Red Bull 'Wings for life'. Si partecipa, correndo o camminando tutti insieme, tutti lo stesso giorno alla stessa ora e in tutto il mondo. E quest'anno protagonista anche la factory di Faenza
Il prossimo 10 maggio 2026, gli appassionati di motorsport avranno un motivo davvero speciale per infilarsi le scarpe da running: per la prima volta nella storia della Wings for Life World Run, la città di Faenza ospiterà un'App Run Event nei pressi della factory di Visa Cash App Racing Bulls. I dipendenti, tifosi e la comunità locale avranno così la possibilità di vivere un'esperienza unica nel cuore di uno dei team nella griglia del Mondiale di Formula 1.
Accanto alla tappa italiana, anche Oracle Red Bull Racing aprirà le porte della sede di Milton Keynes, nel Regno Unito, per un secondo appuntamento speciale. In occasione della 13^ edizione della più grande corsa benefica al mondo, la tappa di Faenza si prepara così a diventare uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario 2026.
I partecipanti avranno la possibilità di vivere un'esperienza irripetibile nei luoghi in cui nascono, prendono forma e si preparano per la pista le monoposto di Formula 1, mettendo l'emozione del motorsport al servizio di una causa di grande valore sociale: sostenere la ricerca scientifica sulle lesioni del midollo spinale. Si partecipa correndo o camminando tutti insieme, tutti lo stesso giorno alla stessa ora e in tutto il mondo.