Per George Russell una sessione di qualifiche movimentata a Shanghai. Problemi all'ala anteriore e non solo tra Q2 e Q3, rischiando di compromettere il suo sabato iniziato col successo nella Sprint. Alla fine, è riuscito a limitare i danni con un secondo posto alle spalle del compagno di squadra Kimi Antonelli. Ecco la ricostruzione di quanto avvenuto a Shanghai. Tutto il fine settimana del GP Cina live su Sky e in streaming su NOW

Vittoria nella Sprint Race di Shanghai, allungo nella classifica del Mondiale, ma anche un sabato che non è filato in modo del tutto liscio per George Russell. Quando tutti davano per scontata la sua pole, diversi problemi hanno invece tormento la sua qualifica divenuta disastrosa in determinati momenti. Il britannico è riuscito a limitare di danni chiudendo secondo, certo, ma il miglior tempo centrato da un meraviglioso Kimi Antonelli - prima pole in carriera e più giovane a riuscirci in F1 - mette senza dubbio pressione a George in vista della gara di Shanghai. Ma cosa è successo esattamente nella qualifica da brivido di Russell? Tutto si è concentrato tra Q2 e Q3.