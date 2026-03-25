Il pilota spagnolo dell'Aston Martin arriverà tardi a Suzuka per un motivo più che valido: lui e la compagna Melissa Jimenez sono diventati genitori. Fernando salterà la prima sessione di prove in Giappone, lasciando la guida dell'Aston Martin a Crowford. Il weekend della F1 sarà live su Sky e in streaming su NOW

Fernando Alonso diventa papà. La compagna Melissa Jimenez ha dato alla luce il primogenito del 44enne pilota spagnolo che, come reso noto dall'Aston Martin "arriverà leggermente più tardi questo fine settimana per motivi familiari e non parteciperà al media day del Gran Premio del Giappone. Tutto procede bene e sarà in pista in tempo per venerdì". Non sarà però in pista per le prime libere (come già programmato dal team) e lascerà il posto temporaneamente alla riserva Jak Crawford.