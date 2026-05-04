Inarrestabile. In pista ma soprattutto di testa. Con una monoposto che per la prima volta in questa stagione non era la migliore visti i passi in avanti fatti da McLaren, Kimi Antonelli ha centrato la terza vittoria consecutiva con grande sangue freddo. Gli alti e bassi del suo anno da rookie gli hanno fatto fare un’importante salto di qualità: ora anche gli aspetti critici sono diventati una routine che supera con talento ed esperienza e a Miami lo ha dimostrato più di una volta. Compromessa in parte la Sprint del sabato ha ritrovato subito la lucidità necessaria per costruirsi un altro fine settimana da protagonista.

Mai in affanno, nemmeno nella lotta serrata con Lando Norris con il quale si è scambiato più volte la posizione e che l’ha tallonato per gran parte della gara. Il terzo sigillo di Antonelli è sicuramente il più bello e limpido. Una gara figlia della consapevolezza che sta crescendo, sua personale, ma anche di quella cerchia ristretta di avversari e campioni che si riconoscono, cercano e rispettano. Se n’è accorto fin troppo presto anche George Russell che il giovane dagli occhi vispi e la faccia ancora da ragazzino che gli hanno messo di fianco tanto innocuo non è, considerando che dopo quattro gare i punti tra i due sono venti.

Ma è un Mondiale che è appena iniziato e Kimi lo sa. Talento insieme a consapevolezza fanno volare, ha commentato così Stefano Domenicali la bella vittoria dell’italiano che ha portato una ventata di aria fresca nella sua Formula Uno. Ma in alto l’aria si fa più rarefatta e anche respirare bene è importante. Avrà modo di dimostrare anche questo Kimi, di saper respirare e provare a volare sempre più in alto.